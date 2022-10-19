Lamborghini из Lego построили для Парижского автосалона

Ярко-зеленый суперкар Lamborghini, построенный полностью из пластиковых деталей Lego. Такую машину представили на Парижском автосалоне. На..

Ярко-зеленый суперкар Lamborghini, построенный полностью из пластиковых деталей Lego. Такую машину представили на Парижском автосалоне. На модель ушло 400 тысяч кубиков.

Суперкар имеет те же размеры, что и настоящий Lamborghini Sian. В компании Lego говорят, что команде из 15 человек, чтобы придумать и построить копию, понадобилось девять тысяч часов работы.

[Кэролайн Глюк, представительница Lego France]:

«Автомобиль весит более двух тонн и имеет те же размеры, что и настоящий автомобиль Lamborghini Sian FKP 37. Он 4,98 метра в длину, два метра в ширину и один метр в высоту».

Посетители Парижского автосалона смогут поиграть с сенсорным экраном, который запускает звук двигателя и управляет освещением внутри и вокруг автомобиля.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

А ещё можно купить Lego-версию уменьшенного Lamborghini в масштабе 1:8. На официальном сайте компании такой набор продают по внушительной цене в 450 евро. Конечно, со стоимостью настоящего суперкара не сравнить, но всё равно довольно дорого.

Парижский автосалон проходит раз в два года. В этот раз организаторы сделали упор на технологии будущего. В центре внимания электромобили, новые виды топлива и внедрение в автомобили искусственного интеллекта.

До пандемии выставка была одним из самых посещаемых мероприятий в автомобильной индустрии. Когда пришёл COVID, автошоу два года не проводили.

Сейчас здесь не увидеть крупных автопроизводителей, в том числе немецких Volkswagen, Audi и BMW.

Короткая ссылка на эту страницу: