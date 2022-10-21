Чем манит туристов рынок еды в Марракеше

С шести вечера площадь Джамаа-эль-Фна в Марракеше полна голодных посетителей. Она знаменита киосками с уличной едой...

С шести вечера площадь Джамаа-эль-Фна в Марракеше полна голодных посетителей. Она знаменита киосками с уличной едой. В больших чанах готовят говядину, овечьи головы и мозги.

Ежедневно здесь продают около 10 тысяч порций.

[Аман Саид, продавец]:

«Утром мы покупаем на скотобойне всё необходимое, потом они привозят это сюда, и мы готовим наши блюда, в том числе тангиу. Мы сразу раскладываем её по керамическим горшкам, чтобы она оставалась тёплой».

Традиционное блюдо марокканской кухни тангиа – несомненный лидер продаж. Название оно получило в честь терракотового горшка, в котором его готовят.

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В ход идут говядина, лимонные цукаты, чеснок, шафран, тмин и оливковое масло. Блюдо долго томится в золе дровяной печи. Подают его с домашним хлебом, оливками и овощами.

Есть и более экзотическая еда – улитки.

[Акилл, турист из Франции]:

«Мы гуляли по Марракешу, и мне захотелось улиток. Они всегда вкусные».

Выбор напитков тоже большой. Но популярнее всего – соки.

[Абдессамад Гамуме, продавец соков]:

«Покупатели нам как родные. Раньше мы делали только апельсиновый сок, а сейчас предлагаем фруктовые коктейли, ананасовый сок и прочее. Люди испытывают жажду, когда приходят сюда на площадь, и им хочется сока».

С наступлением темноты посетителей на рынке становится ещё больше.

Туристы говорят, что марокканская уличная еда не менее интересна, чем местные архитектурные достопримечательности.

[Кэролайн, туристка из Великобритании]:

«Тангиа здесь очень популярна. Мы брали её два раза, и нам очень понравилось».

Барбекю, жареная рыба, овощи или кускус – выбор блюд очень разнообразен, причём – на самый разный кошелёк. Пообедать можно и за 25 долларов, и всего за два.

[Зубир Бухуте, член регионального совета по туризму Марракеша]:

«Площадь Джамаа-эль-Фна – одна из главных туристических достопримечательностей Марракеша. В 2019 году в городе побывало более двух миллионов 600 тысяч туристов, и не менее половины из них посетили эту площадь».

С 2001 года площадь Джамаа-эль-Фна – объект всемирного наследия ЮНЕСКО.

К слову, поток туристов в Марокко вернулся до уровней, которые были до пандемии. В июне и июле страну посетило 3 миллиона 200 тысяч человек.

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