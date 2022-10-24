Си Цзиньпин остаётся на беспрецедентный третий пятилетний срок

Глава китайской компартии Си Цзиньпин останется у власти на беспрецедентный третий пятилетний срок. Он нарушил правило..

Глава китайской компартии Си Цзиньпин останется у власти на беспрецедентный третий пятилетний срок. Он нарушил правило двух сроков, установленное его предшественниками, и будет генеральным секретарём партии как минимум до 2028 года.

Что касается премьера, то, как ожидается, его сменят в марте следующего года. Ли Кэцяна заменит нынешний секретарь партии Шанхая и вторая фигура Постоянного комитета Политбюро Ли Цян.

Назначение Си на третий пятилетний срок не стало неожиданностью. Ранее двоих его политических соперников, включая Ли Кэцяна, не включили в состав ЦК КПК во время 20 съезда партии.

К слову, исключение из высших эшелонов Ли Кэцяна стало неожиданностью. Ему всего 67 лет. Это на год меньше неписаного партийного правила в Китае: если на момент партийного съезда чиновнику 67 лет и меньше, он может продвигаться по службе, а в 68 должен уйти в отставку.

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Кроме того, с церемонии закрытия партийного съезда неожиданно выпроводили бывшего китайского лидера Ху Цзиньтао. Тот выглядел смущённым.

Эксперты считают, что таким образом Си Цзиньпин консолидирует власть и насильно смещает своих предшественников. При этом, по их мнению, экономические показатели Китая продолжат ухудшаться, а стране предстоит ещё больше политической борьбы и народных выступлений.

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что третий срок Си – катастрофа для прав человека. По словам её представителей, под его руководством компартия продолжала распространять нарушения не только внутри Китая, но и за его пределами.

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