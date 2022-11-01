Резиновыми пулями обстреляли венесуэльцев на границе США

Американские пограничники обстреляли резиновыми пулями венесуэльских мигрантов, когда те попытались пересечь реку Рио-Гранде и попасть на..

Американские пограничники обстреляли резиновыми пулями венесуэльских мигрантов, когда те попытались пересечь реку Рио-Гранде и попасть на территорию США. Перед этим искатели убежища устроили протест против новой миграционной политики, разработанной Вашингтоном и Мехико.

Протестующие пронесли вдоль границы огромный флаг США, на котором написано: «Мы, мигранты, построили Америку». К венесуэльцам присоединились мигранты из Гондураса.

Элиас Пуэнте Сегура был в числе тех, кто вошёл в реку и попал под резиновые пули. Его ранило в шею и спину.

[Элиас Пуэнте Сегура, мигрант из Венесуэлы]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «С нами плохо обращаются. Они поступают, как трусы, потому что мы безоружные, бедные и работящие люди. У нас, как и у всех, есть права. А нас вот так принимают». [Янейри Эрнандес, мигрантка из Венесуэлы]:

«Они достали оружие и начали стрелять. Такого не должно быть. Мы не животные, а люди. Мы хотим попасть в США, чтобы там работать, а не совершать что-то плохое».

В октябре власти США объявили, что впустят только тех венесуэльцев, которые легально подали заявку на оформление статуса беженца и прибыли в страну на самолёте. Разрешение на гуманитарный въезд получат не более 24 тысяч просителей. При этом у них должны быть родственники в США, которые поддержат их финансово.

Всех нелегальных венесуэльских мигрантов ждёт депортация. Однако многие ещё надеются пересечь границу, поэтому разбили палаточный лагерь рядом с Рио-Гранде.

По данным ООН, за последние годы Венесуэлу покинули более семи миллионов человек. Бежать из страны их вынуждает затяжной экономический и социально-политический кризис.

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