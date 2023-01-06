Посольство США на Кубе впервые с 2017 года начало выдавать визы

Десятки кубинцев собрались в небольшом парке у посольства США в Гаване. Впервые с 2017 года дипмиссия..
Дата загрузки: 2023-01-06
Шесть лет назад причиной резкого прекращения работы стал так называемый «Гаванский синдром» у некоторых сотрудников посольств США и Канады в Гаване, а также членов их семей. У них наблюдались неврологические симптомы, включавшие головокружение, тошноту, головные боли и проблемы со слухом.
Впервые о плохом самочувствии дипломатов сообщили в ноябре 2016. За этим последовало прекращение консульских услуг. Кубинцам не осталось другого выбора, кроме как ездить за получением визы в южноамериканскую страну Гайану. Однако для большинства жителей острова это было слишком накладно.
[Барбара Нодас, жительница Кубы]:
«Есть много семей, ожидающих воссоединения. Но ездить в другую страну сложно».
Впрочем, несмотря на это, в прошлом году рекордные 250 тысяч кубинцев покинули остров и отправились в США. Однако сделали они это нелегально, используя сухопутные маршруты через страны Центральной Америки либо маршрут по морю через Флоридский пролив на ветхих судах.
Кубинцы бегут из-за повсеместной нехватки продовольствия, топлива, лекарств и электричества. Всё это усугубляется кризисом в области здравоохранения.
Власти винят в этом американское эмбарго. Однако другие страны считают причиной плохое управление и плановую экономику.
Короткая ссылка на эту страницу: