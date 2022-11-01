«Диснейленд» Шанхая внезапно закрылся и заставил всех сделать тест на COVID

Поход в шанхайский «Диснейленд» на Хэллоуин обернулся для посетителей полным разочарованием. Вместо катания на американских горках..
Дата загрузки: 2022-11-01
О закрытии парка объявили незадолго до полудня по местному времени. Причиной стала вероятность распространения коронавируса среди гостей.
В то время как весь мир отменяет ограничения, коммунистические власти КНР продолжают применять строгие антиковидные правила. «Диснейленд» не стал исключением.
В социальных сетях писали, что некоторые аттракционы парка продолжили работу даже после закрытия. Однако для многих людей визит стал большим разочарованием.
[посетитель «Диснейленда»]:
«Конечно я недоволен. Вернули бы хоть деньги за билет».
[посетительницы «Диснейленда»]:
«Мы прилетели на Хэллоуин из Шэньчжэня, поскольку тут обещали фейерверки. Но сегодня не было ни платформ, ни фейерверков, ни парада чудовищ. Я ничего не увидела. Ждала почти до десяти часов, пока меня не выпустили. Теперь нам холодно, и мы голодные».
В начале этого года шанхайский «Диснейленд» более трёх месяцев оставался на карантине. Кроме того, в ноябре прошлого года парк на два дня прекратил работу из-за учений по отслеживанию контактов заболевших. Тогда более 30 тысяч посетителей также застряли внутри, поскольку власти распорядились, чтобы все сдали тесты на COVID.
Политика компартии КНР в отношении коронавируса звучит как «ноль терпимости». В стране продолжают принимать экстремальные меры, чтобы исключить любую возможность передачи вируса. Однако многие люди говорят, что эти методы приносят больше вреда, чем сам COVID.
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