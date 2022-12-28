Для кого-то Новый год и Рождество – пора веселья и чудес, но для перуанских индейцев это..

Перуанцы дерутся друг с другом, чтобы начать новый год с чистого листа

Для кого-то Новый год и Рождество – пора веселья и чудес, но для перуанских индейцев это время сводить счёты. Только так, по их мнению, можно начать следующий год с чистого листа.

Поэтому каждый декабрь в провинции Чумбивилькас проходит фестиваль кулачных боёв «Таканакуй». На языке кечуа это название означает «бить друг друга».

На ринг выходят, чтобы решить любые споры – финансовые, юридические или территориальные. Драться можно и мужчинам, и женщинам.

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Перед боем и после него надо обняться или пожать противнику руку. Соперникам нельзя кусаться, дёргать друг друга за волосы или бить лежачего. За дракой наблюдают судьи. Нарушителей бьют кнутом.

Победитель выигрывает спор. Если проигравший не согласен, то может подать апелляцию и вызвать соперника на новый бой.

Обычно в таких драках участвуют 300 человек. За ними наблюдают тысячи зрителей. Бои сопровождаются музыкой и танцами в костюмах, предназначенных как раз для такого случая.

Индейцы из провинции Чумбивилькас считают, что кулачные бои позволяют им разрешить конфликты и улучшить отношения между собой.

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