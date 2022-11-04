Покушение на экс-премьера Имрана Хана: что говорят очевидцы

Очевидцы описали момент покушения на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Его автоколонну обстреляли в 150 километрах..
Дата загрузки: 2022-11-05
Как говорят очевидцы, стреляли из автоматического оружия. Имран Хан получил ранение в щиколотку. Его жизни ничто не угрожает. Ранения также получили ещё четыре человека. Одного нападавшего застрелили. Ещё одного удалось арестовать.
[Кадир Хан Сулайманхел, очевидец]:
«Я видел всё собственными глазами. Приехало много спасателей. Когда я увидел Хана, мы все сразу обрадовались. Он помахал нам, показывая, что переживать не стоит».
[Рана Тахир, очевидец]:
«Приехало слишком много спасателей. Я сказал друзьям, что у меня такое ощущение, что что-то не так. Но на всё воля Божья. Эти люди приложили все силы, но Бог его спас».
Марш протеста начался в прошлую пятницу. В колонне двигался грузовик с контейнером. В каждом городе Хан делал остановку, забирался на него и произносил речи.
Хан ушёл в отставку в апреле этого года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. С тех пор он вёл кампанию за то, чтобы провести досрочные выборы. Новое правительство пришло к власти без голосования. Оно настаивает, что проведёт голосование только в 2023 году, как было запланировано.
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