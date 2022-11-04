Покушение на экс-премьера Имрана Хана: что говорят очевидцы

Очевидцы описали момент покушения на бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана. Его автоколонну обстреляли в 150 километрах от города Лахор на северо-востоке страны. 70-летний политик возглавлял марш протеста, который двигался в столицу, город Исламабад, с требованием досрочных выборов.

Как говорят очевидцы, стреляли из автоматического оружия. Имран Хан получил ранение в щиколотку. Его жизни ничто не угрожает. Ранения также получили ещё четыре человека. Одного нападавшего застрелили. Ещё одного удалось арестовать.

[Кадир Хан Сулайманхел, очевидец]:

«Я видел всё собственными глазами. Приехало много спасателей. Когда я увидел Хана, мы все сразу обрадовались. Он помахал нам, показывая, что переживать не стоит». [Рана Тахир, очевидец]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Марш протеста начался в прошлую пятницу. В колонне двигался грузовик с контейнером. В каждом городе Хан делал остановку, забирался на него и произносил речи.

Хан ушёл в отставку в апреле этого года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. С тех пор он вёл кампанию за то, чтобы провести досрочные выборы. Новое правительство пришло к власти без голосования. Оно настаивает, что проведёт голосование только в 2023 году, как было запланировано.

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