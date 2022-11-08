Жители Пекина боятся повторить судьбу шанхайцев из-за строгих мер против COVID

Антиковидные меры в Китае снова ужесточают. И это уже вызвало беспокойство среди жителей Пекина. Как известно,..

Антиковидные меры в Китае снова ужесточают. И это уже вызвало беспокойство среди жителей Пекина. Как известно, коммунистические власти в отношении COVID применяют политику «ноль терпимости».

Например, целый дом или жилой квартал могут закрыть на вход и выход при выявлении даже одного случая.

В столице уже начали делать больше тестов. А в выходные власти объявили, что и дальше собираются придерживаться своей максимально строгой стратегии в отношении коронавируса.

[жительница Пекина]:

«Раньше я работала в Galaxy SOHO. Компания была закрыта около 10 дней, потому что офисное здание посетил человек с положительным результатом на COVID».

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Жители Пекина жалуются, что им приходится менять свои планы. А кто-то уже лишился успешного бизнеса.

[житель Пекина]:

«Мне знакома эта ситуация, потому что у меня пять компаний в Шэньчжэне, Гонконге и так далее. Но некоторые закрылись, и теперь в Пекине осталось только две. На компании сильно давят. У меня есть друзья, которые занимаются бизнесом. Насколько мне известно, 80% из них близки к краху, а некоторые ищут другие бизнес-сети».

В понедельник власти КНР объявили примерно о 5,5 тысячах новых случаев заболевания. Это самое большое число со 2 мая, когда крупнейший город страны Шанхай начал строгую изоляцию.

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