Жители Пекина боятся повторить судьбу шанхайцев из-за строгих мер против COVID

Антиковидные меры в Китае снова ужесточают. И это уже вызвало беспокойство среди жителей Пекина. Как известно,..
Дата загрузки: 2022-11-08
Например, целый дом или жилой квартал могут закрыть на вход и выход при выявлении даже одного случая.
В столице уже начали делать больше тестов. А в выходные власти объявили, что и дальше собираются придерживаться своей максимально строгой стратегии в отношении коронавируса.
[жительница Пекина]:
«Раньше я работала в Galaxy SOHO. Компания была закрыта около 10 дней, потому что офисное здание посетил человек с положительным результатом на COVID».
Жители Пекина жалуются, что им приходится менять свои планы. А кто-то уже лишился успешного бизнеса.
[житель Пекина]:
«Мне знакома эта ситуация, потому что у меня пять компаний в Шэньчжэне, Гонконге и так далее. Но некоторые закрылись, и теперь в Пекине осталось только две. На компании сильно давят. У меня есть друзья, которые занимаются бизнесом. Насколько мне известно, 80% из них близки к краху, а некоторые ищут другие бизнес-сети».
В понедельник власти КНР объявили примерно о 5,5 тысячах новых случаев заболевания. Это самое большое число со 2 мая, когда крупнейший город страны Шанхай начал строгую изоляцию.
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