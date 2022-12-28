К Новому году и Рождеству американские художницы Андреа Лав и Фиби Уол создали кукольный анимационный фильм. Все герои выполнены из войлока в технике валяния, одежда связана из шерсти. В ленте рассказывается о подготовке зверушек к зимнему празднику и дружбе. Фильм удивляет деталями: даже войлочное печенье подрумянилось после выпечки.
История сопровождается песней Merry Christmas и Happy New Year. Смотрите новогоднюю сказку.
Андреа Лав создаёт из войлока различные предметы в миниатюре. Она использует их при создании короткометражных фильмов и рекламных роликов.
Во время съёмки кукольного фильма фотографируется каждая сцена. После каждого кадра вносятся лишь небольшие изменения. Это очень кропотливая работа. При воспроизведении кадров возникает иллюзия движения объектов.
Почему детали новогодней сказки изумляют зрителей
К Новому году и Рождеству американские художницы Андреа Лав и Фиби Уол создали кукольный анимационный фильм. Все герои выполнены из войлока в технике валяния, одежда связана из шерсти. В ленте рассказывается о подготовке зверушек к зимнему празднику и дружбе. Фильм удивляет деталями: даже войлочное печенье подрумянилось после выпечки.