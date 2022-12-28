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Телеканал NTD

Почему детали новогодней сказки изумляют зрителей

Почему детали новогодней сказки изумляют зрителей
Почему детали новогодней сказки изумляют зрителей

К Новому году и Рождеству американские художницы Андреа Лав и Фиби Уол создали кукольный анимационный фильм. Все герои выполнены из войлока в технике валяния, одежда связана из шерсти. В ленте рассказывается о подготовке зверушек к зимнему празднику и дружбе. Фильм удивляет деталями: даже войлочное печенье подрумянилось после выпечки.

История сопровождается песней Merry Christmas и Happy New Year. Смотрите новогоднюю сказку.

Андреа Лав создаёт из войлока различные предметы в миниатюре. Она использует их при создании короткометражных фильмов и рекламных роликов.

Во время съёмки кукольного фильма фотографируется каждая сцена. После каждого кадра вносятся лишь небольшие изменения. Это очень кропотливая работа. При воспроизведении кадров возникает иллюзия движения объектов.

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