Токийский «Диснейленд» уже открыл рождественский сезон

Японский «Диснейленд» в Токио официально открыл свои двери духу Рождества. Поклонники сказочной вселенной пришли, чтобы посмотреть..

Японский «Диснейленд» в Токио официально открыл свои двери духу Рождества. Поклонники сказочной вселенной пришли, чтобы посмотреть на грандиозный парад в центре парка развлечений.

Это первый «Диснейленд», открытый за пределами США. Он появился ещё в 1983 году. Спустя десятилетия он по-прежнему развлекает поклонников своих самых популярных мультяшных персонажей.

[посетительница]:

«Спустя долгое время я наконец почувствовала дух Рождества. Было очень весело».

В 2020 году из-за пандемии парк посетило рекордно мало гостей – около четырёх миллионов. Это почти на 80% меньше обычного. Сейчас туристов всё ещё не так много, как было раньше. При этом и посетители, и работники «Диснейленда» должны быть в масках.

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Впрочем, ожидается, что иностранных гостей будет больше. 11 октября Япония ослабила коронавирусные требования к въезжающим. Теперь ждёт. когда увеличится поток туристов из Азии, в частности из Китая.

[посетители]:

«Мы не планировали сегодня быть на параде, но у нас появилась такая возможность, и это было действительно здорово. Пришло много персонажей! В конце парада также прибыла карета из «Красавицы и Чудовища», я был очень рад увидеть Бэлль». [посетительница]:

«Каждый сезон мероприятия разные. Я стараюсь приезжать примерно 5-6 раз за сезон, поэтому в течение года я думаю, что приезжаю примерно 30 или 40 раз».

Это третий по посещаемости «Диснейленд» в мире. В 2018 году он принял почти 18 миллионов посетителей. А самыми популярными по-прежнему остаются парки во Флориде и Калифорнии.

Токийский «Диснейленд» предлагает 20-процентную скидку на билеты посетителям, сделавшим повторную прививку от COVID-19. Также её получат те, кто пройдёт тестирование перед посещением.

Стоимость билетов начинается с 50 долларов.

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