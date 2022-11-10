Камбоджийский мастер воссоздал традиционные маски к саммиту АСЕАН

Ряды причудливо украшенных масок стоят на столе в камбаджийском отеле. Здесь принимают лидеров со всего региона..

Ряды причудливо украшенных масок стоят на столе в камбаджийском отеле. Здесь принимают лидеров со всего региона на 40-й и 41-й саммиты АСЕАН.

Маски создал художник Таминг Суон. Это копии тех, которые веками использовали в традиционном камбоджийском театре и танцевальных представлениях.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Таминг Суон, художник]:«Цель этой выставки – не продавать их, а показать лидерам мира нашу культуру».

Исполнителей традиционных представлений среди молодого поколения Камбоджи становится всё меньше. Именно поэтому в 2018 году ЮНЕСКО внесло «Лакхон Кхоль» в свой список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране.

Сам Таминг – бывший танцор. Говорит, что признание на международном уровне побудило его начать делать маски. Он понял, что так можно рассказать о камбоджийской культуре более широкой аудитории.

[Таминг Суон, художник]:

«У меня возникла идея преобразовать маску из большой в сувенирную, маленькую, но сделать её красивой и живой, чтобы она нравилась людям, и такая культура не пропала в будущем».

Таминг обучался у мастера в местной художественной ассоциации. Свои изделия начал продавать в 2020 году.

Маски меньшего размера сделать труднее, поскольку много сил уходит на лица персонажей. Пока из 100 героев традиционных эпосов Таминг умеет воссоздавать только 25.

Мастер говорит, что интерес к маскам растёт со стороны как местных, так и зарубежных покупателей.

[Ким Писет, покупатель]:

«Я хочу похвалить молодых художников, которые усердно работают над созданием красивых масок. Нужно, чтобы молодое поколение не забыло о нашей культуре».

Многовековая традиция танца в масках в Камбодже была почти полностью уничтожена во время геноцида со стороны красных кхмеров. Сейчас она восстанавливается, но медленно.

Саммиты АСЕАН пройдут с 10 по 13 ноября.

Короткая ссылка на эту страницу: