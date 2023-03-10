Познакомьтесь с самой страшненькой собакой Великобритании

Знакомьтесь, это Пегги – самая страшненькая собака Великобритании. Впрочем, это не мешает ей быть самой забавной..

Знакомьтесь, это Пегги – самая страшненькая собака Великобритании. Впрочем, это не мешает ей быть самой забавной знаменитостью графства Йоркшир. Правда, признания собачка добилась не сразу.

Пегги – это помесь китайской хохлатой и мопса. Причём, похоже, она вобрала в себя самые худшие черты этих пород.

Холли – хозяйка собаки – не питает иллюзий насчёт внешности своей питомицы. Говорит, что раньше прохожие на улице, глядя на Пегги, перешёптывались. Теперь же всё изменилось. После победы в конкурсе «Самая уродливая собака Великобритании» Пегги пригласили на два самых популярных в стране телешоу. Также её фотографию опубликовали в газетах.

[Холли Миддлтон, владелица собаки]:

«Её немного показывали по телевизору, и теперь люди хотят сфотографироваться с ней. Они хотят её погладить. Кажется, её узнают».

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Сама Холли любит собаку без всяких условий. Нашла её по объявлению на сайте, где ищут хозяев бездомным животным. К тому времени Пегги было уже полгода, и всех её братьев и сестёр давно пристроили.

[Холли Миддлтон, владелица собаки]:

«Я не сумасшедшая и знаю, что она не похожа на обычную милую и лохматую собачку. Но думаю, она всё равно симпатичная. Я не считаю её уродливой».

Вместе с титулом Пегги выиграла приз – посещение спа-салона для собак. Правда, грумер оказалась немного озадачена. За годы работы она сделала немало прекрасных укладок и стрижек, но у Пегги только немного редких шерстинок на голове. Пришлось работать с тем, что есть.

[Сэм Бертон, менеджер спа-салона]:

«Она совершенно необычная, но очень милая».

К Пегги уже проявили интерес модное ателье для собак и представители киноиндустрии. Но к славе она безразлична. Больше всего любит есть и спать. От прогулок тоже не отказывается. Ну а хозяйка говорит, что полюбила Пегги за её душевные качества.

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