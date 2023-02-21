Виртуозные картины по-новому раскрывают красоту природы

Английская художница Хелен Ахпорнсири создаёт ботанические иллюстрации из обычных на первый взгляд природных материалов: цветов и листьев.



Хелен получила диплом иллюстратора, окончив Университетский колледж Фалмута. Однажды во время учёбы для проекта она нарисовала папоротник тушью, а потом решила использовать само растение. Эксперимент оказался успешным. С тех пор она собирает и сушит растения для работы. Такая техника называется осибана или прессованная флористика.



«Мне нравится использовать в работе папоротники и полевые цветы. А также открывать новое видение чего-то обычного или сорняка», – рассказала художница.





Такой материал легко находить и выращивать. Растения сушат под прессом от одной до шести недель. После этого мастер создаёт композиции на бумаге. Растения сохраняют естественный цвет. Хелен не использует краски, чтобы сделать цветы ярче.





«Затем каждый кусочек вырезаю и аккуратно размещаю на листе бумаги. Образы наполнены сложными изгибами и переплетениями», – поделилась Хелен.





С помощью замысловатых композиций художница открывает зрителям разнообразие и красоту мира природы.



Работы с изображением китов, птиц, насекомых и морских обитателей реалистичны. Крошечного морского конька художница сделала из кусочков красных водорослей. «Морские водоросли, собираю на пляжах южного побережья Англии, – рассказала Хелен. – Их особенно много после шторма – можно собирать, не вредя природе».



Для создания таких детализированных ботанических работ требуется огромное терпение.

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