ЮНЕСКО отмечает 50-летие своего списка Всемирного наследия

Пирамиды Гизы существуют уже тысячи лет. Но в этот раз они отмечают другой юбилей – 50..

Пирамиды Гизы существуют уже тысячи лет. Но в этот раз они отмечают другой юбилей – 50 лет в списке ЮНЕСКО.

Именно столько существует «Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия». Её приняли 16 ноября 1972 года на 17-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. После этого начали формировать список объектов.

[Лазар Элунду Ассомо, глава Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО]:

«Он позволяет международному сообществу действовать очень быстро, чтобы сохранить их перед лицом стихийных бедствий, конфликтов и других проблем».

Большинство объектов находятся в популярных туристических местах.

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В некоторых странах их более 50, а в других нет вообще. Например, в 12-ти африканских.

В ЮНЕСКО говорят, что на африканский континент приходится всего 9% объектов всемирного наследия.

[Лазар Элунду Ассомо, глава Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО]:

«Из 1154 объектов списка почти половина в основном находится в Европе и Северной Америке. Наименее представлена Африка к югу от Сахары, а также арабские государства. С точки зрения статистики в списке действительно существует дисбаланс, и это вопрос, над которым мы будем продолжать работать».

После внесения в список объекты получают доступ к фондам Всемирного наследия. С их помощью достопримечательности сохраняют и защищают.

С другой стороны, увеличивается поток туристов, что в свою очередь, мешает охране памятников.

В целом в списке есть 52 объекта, которые отнесены к категории «находящихся под угрозой».

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