Ради спасения пони-поводыря женщина тратит все сбережения

Пони-поводырь 14 лет помогал слепой хозяйке Энн. Когда он заболел, ему пришлось срочно делать операцию.

До пони у Энн была собака-поводырь, но она умерла, и тренер Александра Курланд предложила попробовать обучить маленького пони по кличке Панда. Энн несколько лет занималась верховой ездой у этого тренера.



Панда научилась сопровождать хозяйку по городу. Она может подниматься и спускаться по лестнице, обходить препятствия на дороге и даже поднимать ключи и другие предметы.

«Она для меня не просто помощница в передвижении по городу. Её жизнерадостность всегда вызывает у меня улыбку», – рассказала Энн.

Энн построила возле дома стойло для Панды. Там лошадка спит ночью. Её обучили звонить в колокольчик, когда она хочет выйти на улицу.

Однажды у Пони обнаружили непроходимость кишечника. Пришлось срочно делать операцию. Энн с мужем потратили все сбережения на лечение. После этого животное перенесло ещё несколько операций. Ветеринар прислал счёт на 30 000 долларов, но у супругов не хватило денег на оплату.

Александра организовала сбор средств в Интернете. Помогли друзья и незнакомые люди. Собрали нужную сумму. «Мы с большим оптимизмом смотрим на перспективы её выздоровления», – поделилась Энн.

