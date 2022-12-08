В Германии предотвратили госпереворот

Попытку госпереворота предотвратили в Германии. Власти объявили, что арестовали 25 заговорщиков из числа правых радикалов. Они..

Попытку госпереворота предотвратили в Германии. Власти объявили, что арестовали 25 заговорщиков из числа правых радикалов. Они планировали вооружённый захват парламента и государственный переворот. Под подозрением ещё 27 человек.

В прокуратуре говорят, что в числе заговорщиков был военный офицер, которого арестовали в Италии. В его отельном номере нашли материалы, связанные с подрывной деятельностью организации. Сейчас готовят документы для его экстрадиции.

В целом группировка состояла примерно из 50 человек. Её лидер называет себя «князем Генрихом XIII». По данным местных СМИ, он связывался с представителями России, в которой видел важного союзника. Впрочем, нет никаких сведений, что российская сторона как-то откликнулась на попытки наладить контакт.

В рейдах участвовали более 3000 полицейских и сотрудников спецслужб. Они прошли на 130 объектах в 11 землях Германии, а также в Австрии и Италии.

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[Хоаким Херрманн, министр внутренних дел Баварии]:

«Сегодня провели обыски во многих местах в Баварии. В общей сложности в двадцати, имея при этом более 15 подозреваемых. В рамках этой общенациональной и частично международной операции шесть человек арестовали только в Баварии».

Заговорщиков подозревают в разработке конкретных планов штурма Бундестага небольшой вооружённой группой. Прокуроры также говорят, что они занимались вербовкой военнослужащих и полицейских, накапливали боевую технику и проводили учения.

Их целью было восстановить то государственное устройство, которое существовало в Германской империи на 1871 год. Они даже запланировали создание нескольких министерств и наметили, кто их возглавит.

При этом прокуроры считают, что группировка понимала, что не сможет достичь своей цели без насилия и убийств.

Сообщается, что все члены придерживались той же идеологии, что и движения «Граждане Рейха», а также QAnon. Первые выступают за восстановление Германии в границах до 1939 года. Вторые считают, что всеми демократическими странами управляет так называемое «глубинное государство».

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