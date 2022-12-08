Как страсть к футболу проявлятся в ремесле

Пока египтяне следят, как проходит чемпионат мира в Катаре, этот мастер в Каире ремонтирует футбольные мячи...

[Мустафа Махмуд Мустафа, мастер по ремонту футбольных мячей]:

«Такие известные клубы, как «Аль-Ахли» и «Замалек», пользовались моими услугами. Я ремонтировал для них мячи много лет. Но потом стало хуже со здоровьем, и теперь я работаю только в своём магазине. Люди приходят ко мне, и им нравится, как я всё делаю».

Пока египтяне следят, как проходит чемпионат мира в Катаре, этот мастер в Каире ремонтирует футбольные мячи. Так проявляется его страсть к этому спорту. Мустафа посвятил своему ремеслу уже 50 лет.

Отец Мустафы сам делал футбольные мячи и научил этому сына. Семейный бизнес развалился, когда рынок заполонили дешёвые китайские мячи. Но Мустафа сумел перестроиться и занялся ремонтом. Говорит, что это ремесло ему нравится, поэтому старается всё делать идеально.

А это уже молодой мастер из Бразилии. Его стихия – причёски. Во время чемпионата мира по футболу он украшает головы клиентов росписью в виде флагов разных национальных сборных. Фотографии с его творениями привлекли огромное внимание в Интернете.

[Вашингтон Родригу, парикмахер]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Сборная Бразилии по футболу – самая успешная в истории страны. Её прозвище – «Селесао», то есть – «Избранные». Это единственная команда на планете, которая участвовала во всех чемпионатах мира. Она также пятикратный чемпион этого турнира.

[клиент]:

«Я решил сделать причёску в виде бразильского флага, потому что многие мои друзья уже её сделали. Смотрится хорошо».

Парикмахер Вашингтон Родригу работает в городе Резенди. Сначала он коротко стрижёт клиентов, потом осветляет волосы, а затем уже наносит разноцветные краски.

Ну а пока бразильские болельщики ждут следующего матча своей сборной. Вскоре она встретится на поле с Хорватией.

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