Дороги на севере Косова по-прежнему перекрыты грузовиками

Основные дороги на севере Косова по-прежнему заблокированы. Этнические сербы перекрыли их грузовиками и другой техникой ещё..

Основные дороги на севере Косова по-прежнему заблокированы. Этнические сербы перекрыли их грузовиками и другой техникой ещё в воскресенье в знак протеста.

А началось всё в выходные с ареста в Косове бывшего сербского полицейского. После этого вспыхнули стычки между сербами и косовской полицией. В сторону правоохранителей даже стреляли, а в машину полицейской миссии ЕС попала светошумовая граната. Однако обошлось без жертв и пострадавших.

С тех пор насилие утихло, однако дороги остаются заблокированными, из-за чего также перекрыты два КПП на границе Косова и Сербии.

Премьер-министр частично признанной республики Альбин Курти обратился к миссии НАТО с просьбой убрать баррикады, воздвигнутые косовскими сербами.

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[Альбин Курти, премьер-министр Косова]:

«Мы призываем гарантировать свободу передвижения и убрать блокпосты. Миссия просит больше времени, чтобы это осуществить, так что мы ждём».

Тем временем, Сербия требует освобождения всех арестованных сербов на севере Косово. Одновременно президент Александр Вучич призвал сограждан не прибегать к насилию против войск НАТО и членов миссии ЕС.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«До сих пор от нас ничего не зависело, мы даже шли на компромиссы, когда они делали односторонние шаги. Вопрос только в том, отпустят ли на волю ни в чём не повинных людей, создадут ли Ассоциацию сербских муниципалитетов и перестанут ли посылать косовскую полицию на север».

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал обе стороны разрядить конфликт и вернуться к переговорам. Он также предупредил, что ЕС не потерпит насилия в отношении членов своей миссии.

Отметим, что обстановка на севере Косова накалилась после того, как власти страны ввели правило заменить все сербские автомобильные номерные знаки, выданные до 1999 года. Этнические сербы выступили против этого, поскольку многие из них не признают независимость республики и считают легитимным только правительство Сербии.

Вслед за этим сербы в Косове начали массово увольняться с государственных учреждений, включая суды и полицию.

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