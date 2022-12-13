Крупный пожар почти уничтожил строительный гипермаркет в подмосковной Балашихе. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке площадью..

В Подмосковье за 4 дня сгорели два гипермаркета

Крупный пожар почти уничтожил строительный гипермаркет в подмосковной Балашихе. Сначала загорелись стройматериалы на открытой площадке площадью 200 квадратных метров. Потом огонь перекинулся на здание магазина.

Вскоре обрушилась кровля, открыв доступ кислорода. После этого пламя стремительно распространилось. Площадь пожара увеличилась до 9000 квадратных метров. В тушении задействовали более 130 человек и 42 единицы техники.

Пострадал только охранник – отравился дымом. Его госпитализировали. Остальные люди вовремя покинули здание, поскольку сигнализация сработала штатно.

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Следственный комитет России выясняет причины пожара. Одна из версий – короткое замыкание, которое могло произойти из-за сильного дождя.

Гипермаркет «Стройтракт» представлял собой огромный крытый рынок строительных материалов и других товаров. Внутри находилось много магазинов с разными арендаторами.

Это уже второй гипермаркет, сгоревший в Подмосковье, за последнюю неделю. 9 декабря пожар произошёл в торговом центре «Мега Химки». Рано утром загорелся гипермаркет OBI. Огонь охватил площадь в 17 тысяч квадратных метров. В здании погиб охранник, остальные сотрудники успели эвакуироваться.

По данным Следственного комитета, пожар начался из-за сварочных работ, во время которых не соблюдалась техника безопасности. Гипермаркет OBI сгорел почти полностью. Остальные магазины торгового центра от огня не пострадали.

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