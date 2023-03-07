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Чолиты в юбках промчались на велосипедах по боливийскому Эль-Альто

Чолиты в юбках промчались на велосипедах по боливийскому Эль-Альто

Эти велогонщицы не признают ни шлемов, ни спортивной одежды. Главная часть их экипировки – традиционные юбки...

Дата загрузки: 2023-03-07

Чолиты в юбках промчались на велосипедах по боливийскому Эль-Альто

Эти велогонщицы не признают ни шлемов, ни спортивной одежды. Главная часть их экипировки – традиционные юбки. Участвуют в необычных соревнованиях чолиты – коренные жительницы Боливии.

Маршрут проходит по улицам Эль-Альто – самого высокогорного мегаполиса мира.

[участница велогонки]:
«Я с детства живу в сельской местности. Велосипед всегда служил нам средством передвижения. И мы, сельские чолиты, участвуем в велогонке, а традиционная одежда нам не помеха».

Чолитами в Боливии называют женщин народностей аймара и кечуа. Обычно они носят шляпы-котелки, шали и пышные юбки, известные как поллера. На её пошив уходит до восьми метров ткани. При этом под верхней юбкой есть ещё четыре или пять нижних.

Велогонка чолит стала частью торжеств, посвящённых 38-й годовщине образования Эль-Альто. Поселение на этой территории образовалось ещё 120 лет назад. Но до 1985 года Эль-Альто был частью Ла-Паса.
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