Эти велогонщицы не признают ни шлемов, ни спортивной одежды. Главная часть их экипировки – традиционные юбки...

Чолиты в юбках промчались на велосипедах по боливийскому Эль-Альто

Эти велогонщицы не признают ни шлемов, ни спортивной одежды. Главная часть их экипировки – традиционные юбки. Участвуют в необычных соревнованиях чолиты – коренные жительницы Боливии.

Маршрут проходит по улицам Эль-Альто – самого высокогорного мегаполиса мира.

[участница велогонки]:

«Я с детства живу в сельской местности. Велосипед всегда служил нам средством передвижения. И мы, сельские чолиты, участвуем в велогонке, а традиционная одежда нам не помеха».

Чолитами в Боливии называют женщин народностей аймара и кечуа. Обычно они носят шляпы-котелки, шали и пышные юбки, известные как поллера. На её пошив уходит до восьми метров ткани. При этом под верхней юбкой есть ещё четыре или пять нижних.

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Велогонка чолит стала частью торжеств, посвящённых 38-й годовщине образования Эль-Альто. Поселение на этой территории образовалось ещё 120 лет назад. Но до 1985 года Эль-Альто был частью Ла-Паса.

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