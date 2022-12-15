Венгрия подключает батареи к термальным источникам

Венгр Балаж Вереш и его семья ещё недавно жили в квартире площадью около 50 квадратных метров..

Венгр Балаж Вереш и его семья ещё недавно жили в квартире площадью около 50 квадратных метров в одной из многоэтажек города Сегед. За отопление платили по 60-80 долларов в месяц. Теперь у них более просторное жильё, а за обогрев платят вдвое меньше.

Всё благодаря тому, что в городе решили использовать геотермальные источники не только в спа-салонах. Теперь горячую воду из недр земли пускают в батареи местных жителей.

[Балаж Вереш, владелец квартиры]:

«Насколько я знаю, сейчас эту систему подключили к местному центральному отоплению. Как говорят, это долгосрочный проект. Так что это был ещё один плюс, когда мы решали купить эту квартиру».

В Сегеде проживает 170 тысяч человек. Здесь пробурили 27 скважин. Из девяти выкачивают воду температурой более 90 градусов по Цельсию. Использованную жидкость возвращают обратно под землю.

[Балаж Кобор, глава Szegedi Tavfuto]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Это крупнейшая геотермальная система центрального отопления в Европе. Раньше мы на 100% использовали газ. Потом большой процент заменили».

80% газа, который Венгрия использует в своих нуждах, импортируют из России.

[Миклош Кун, директор Gyula Varfurdo]:

«Если эта зима не будет очень холодной, то мы планируем включать газовое отопление только в критических ситуациях, а в остальных случаях будем использовать для отопления термальную воду».

Пока к центральному отоплению подключили не все скважины. Это планируют сделать в ближайшие месяцы.

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