Этнические сербы начали убирать баррикады с дорог на севере Косова. Несколькими часами ранее косовское правительство также..

На севере Косова начали разбирать баррикады на дорогах

Этнические сербы начали убирать баррикады с дорог на севере Косова. Несколькими часами ранее косовское правительство также вновь открыло главный пограничный переход с Сербией.

Это произошло после того, как стороны пришли к компромиссу и разрешили противоречие, которое могло перерасти в военный конфликт.

Всплеск напряжённости в регионе, где и без того было неспокойно, произошёл 10 декабря. Сербы на севере Косова начали возводить блокпосты в знак протеста против ареста бывшего сербского полицейского.

До этого они также протестовали против смены автомобильных номеров с сербских на косовские.

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На пике конфронтации Сербия объявила о том, что приводит армию в состояние боевой готовности.

Теперь же это распоряжение отменили. До этого арестованного полицейского перевели из-под стражи под домашний арест.

Миротворческая миссия НАТО в Косово, а также ЕС и США заявили, что приветствуют снос баррикад.

Около 50 тысяч сербов, проживающих на севере Косова, отказываются признать правительство Приштины или её статус независимой страны.

Они пользуются поддержкой как властей Сербии, так и многих своих соотечественников.

Косово с албанским большинством провозгласило независимость при поддержке Запада в 2008 году. Это признало более 100 стран. При этом Россия и Сербия в их число не входят.

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