Вторые слушания по Китаю прошли в Конгрессе США

Новый комитет Конгресса США провёл вторые слушания по Китаю. На них ещё раз рассмотрели положение уйгуров..
Дата загрузки: 2023-03-27
Правозащитники собрали доказательства того, что уйгуров принуждают к труду и ведут за ними массовую слежку. Более миллиона представителей народности отправили в сеть так называемых центров профессиональной подготовки, которые по факту являются тюрьмами.
[Майк Галлахер, конгрессмен]:
«Наименьшее, что мы можем сделать в этом комитете, – это убедиться, что через 50 лет, когда о геноциде в Синьцзяне будут вспоминать как об одном из мерзких событий XXI века, ни один руководитель корпорации, ни один политик, ни один инвестор, ни один ректор университета не сможет, глядя в глаза внукам, сказать, что не знал об этом».
Комиссия выслушала уйгурку, которая рассказала о годах, проведённых в лагерях. Там она столкнулась с жестоким обращением и принудительным патриотическим воспитанием.
[Гульбахар Хайтиваджи, уйгурка]:
«Они заковали мои ноги, а потом отправили в камеру. В женских центрах заключения условия ужасные. Все женщины скованы, и нам запрещают говорить на родном языке».
А эта этническая узбечка работала учителем в одном из таких лагерей. Говорит, что заключённых внутри подвергают пыткам и допросам.
[Кельбинур Сидик, бывший учитель]:
«Заключённым сковывают руки и ноги. Двери камеры приоткрыты на 30%. Они не могут прямо из неё выйти. Они должны вылазить из камер и идти в классы на переобучение».
Властии Китая решительно отрицают злоупотребления в Синьцзяне и заявляют, что создали «центры профессиональной подготовки» для сдерживания террористов, сепаратистов и религиозных фанатиков.
Между тем, правительство США и парламенты Великобритании, Канады и других стран охарактеризовали китайскую политику в Синьцзяне как геноцид. В отчёте ООН за прошлый год говорится, что власти Китая, возможно, совершили в регионе преступления против человечности.
Комитет не будет издавать законы, а только политические рекомендации. При этом его жёсткая линия в отношении Китая – одна из немногих сфер, которая пользуется в расколотом Конгрессе двухпартийной поддержкой.
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