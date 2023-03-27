Вторые слушания по Китаю прошли в Конгрессе США

Новый комитет Конгресса США провёл вторые слушания по Китаю. На них ещё раз рассмотрели положение уйгуров..

Новый комитет Конгресса США провёл вторые слушания по Китаю. На них ещё раз рассмотрели положение уйгуров и других этнических меньшинств в регионе Синьцзян. По мнению собравшихся, власти КНР осуществляют в отношении них геноцид.

Правозащитники собрали доказательства того, что уйгуров принуждают к труду и ведут за ними массовую слежку. Более миллиона представителей народности отправили в сеть так называемых центров профессиональной подготовки, которые по факту являются тюрьмами.

[Майк Галлахер, конгрессмен]:

«Наименьшее, что мы можем сделать в этом комитете, – это убедиться, что через 50 лет, когда о геноциде в Синьцзяне будут вспоминать как об одном из мерзких событий XXI века, ни один руководитель корпорации, ни один политик, ни один инвестор, ни один ректор университета не сможет, глядя в глаза внукам, сказать, что не знал об этом».

Комиссия выслушала уйгурку, которая рассказала о годах, проведённых в лагерях. Там она столкнулась с жестоким обращением и принудительным патриотическим воспитанием.

[Гульбахар Хайтиваджи, уйгурка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А эта этническая узбечка работала учителем в одном из таких лагерей. Говорит, что заключённых внутри подвергают пыткам и допросам.

[Кельбинур Сидик, бывший учитель]:

«Заключённым сковывают руки и ноги. Двери камеры приоткрыты на 30%. Они не могут прямо из неё выйти. Они должны вылазить из камер и идти в классы на переобучение».

Властии Китая решительно отрицают злоупотребления в Синьцзяне и заявляют, что создали «центры профессиональной подготовки» для сдерживания террористов, сепаратистов и религиозных фанатиков.

Между тем, правительство США и парламенты Великобритании, Канады и других стран охарактеризовали китайскую политику в Синьцзяне как геноцид. В отчёте ООН за прошлый год говорится, что власти Китая, возможно, совершили в регионе преступления против человечности.

Комитет не будет издавать законы, а только политические рекомендации. При этом его жёсткая линия в отношении Китая – одна из немногих сфер, которая пользуется в расколотом Конгрессе двухпартийной поддержкой.

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