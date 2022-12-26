Мужчина проявил изобретательность, чтобы согреть голубя

Сабахаттин Йылмаз из Турции заметил на карнизе за окном голубя. Только что прошёл дождь, и птица была мокрая и замёрзшая. Мужчина посочувствовал голубю и нашёл творческий способ ему помочь.



Йылмаз включил фен и, перегнувшись через форточку, направил тёплую струю воздуха на голубя. Тот охотно подставлял перья. Затем мужчина дал птице корм. Она поклевала, но потом не улетела.

«Я увидел, что голубь всё ещё там, и снова включил фен. Окончательно высохнув и поклевав семян, он улетел», – рассказал Йылмаз.

Видео снял сосед напротив и выложил в Интернет. Как это было смотрите ролик.