fb pixel
Телеканал NTD

Итальянец больше 50 лет прожил без света и водопровода

Итальянец больше 50 лет прожил без света и водопровода

Итальянец Фабрицио Кардинали – возможно, один из немногих людей в Европе, которых этой зимой не беспокоит..

Дата загрузки: 2022-12-27

Итальянец больше 50 лет прожил без света и водопровода
Итальянец Фабрицио Кардинали – возможно, один из немногих людей в Европе, которых этой зимой не беспокоит рост цен на электроэнергию.

Всё потому, что он провёл более половины своей жизни вдали от цивилизации. Дома нет ни электричества, ни газа, ни водопровода.

[Фабрицио Кардинали, житель Италии]:
«Мне было неинтересно жить в том мире. Я бросил всё – семью, университет, друзей, спортивную команду – и отправился в совершенно другом направлении».

До 15 лет Фабрицио жил на Сицилии, где привык читать при свете лампы.

Затем он переехал сюда – в непритязательный фермерский дом на холмах восточного побережья Италии.

Кардинали живёт в небольшом сообществе, которое он называет «Племя гармоничных грецких орехов». Оно включает его и двух его соседей по дому Агнез и Андреа, а также петуха, трёх кур и кошку.

Андреа проводит в доме все будние дни. На выходные возвращается домой, чтобы присматривать за своей матерью. А 35-летняя Агнез переехала сюда два года назад.

[Агнез, соседка Фабрицио]:
«Я горжусь собой, поскольку я выбрала свободу и живу даже без электричества и газа, использую дрова и переработанное масло от жареной еды для питания ламп».

Соседи обогревают дом дровами, а ещё выращивают собственные фрукты и овощи. У них есть оливковые деревья, благодаря которым производят масло. А ещё держат пасеку.

Местный кооператив мешками продаёт им бобовые, злаки и пшеницу. А трио уже делает муку и печёт собственный хлеб.

[Фабрицио Кардинали, житель Италии]:
«Быть самодостаточным очень сложно. Нужно много сильных и молодых людей. Мы стараемся делать то, что получается».

Кардинали говорит, что ему не нравится, когда его называют отшельником.

Время от времени он навещает друзей в городе. Туда добирается пешком или автостопом. Говорит, что за 51 год такой жизни ни разу не пожалел.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...