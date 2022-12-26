Итальянец больше 50 лет прожил без света и водопровода

Итальянец Фабрицио Кардинали – возможно, один из немногих людей в Европе, которых этой зимой не беспокоит..
Дата загрузки: 2022-12-27
Всё потому, что он провёл более половины своей жизни вдали от цивилизации. Дома нет ни электричества, ни газа, ни водопровода.
[Фабрицио Кардинали, житель Италии]:
«Мне было неинтересно жить в том мире. Я бросил всё – семью, университет, друзей, спортивную команду – и отправился в совершенно другом направлении».
До 15 лет Фабрицио жил на Сицилии, где привык читать при свете лампы.
Затем он переехал сюда – в непритязательный фермерский дом на холмах восточного побережья Италии.
Кардинали живёт в небольшом сообществе, которое он называет «Племя гармоничных грецких орехов». Оно включает его и двух его соседей по дому Агнез и Андреа, а также петуха, трёх кур и кошку.
Андреа проводит в доме все будние дни. На выходные возвращается домой, чтобы присматривать за своей матерью. А 35-летняя Агнез переехала сюда два года назад.
[Агнез, соседка Фабрицио]:
«Я горжусь собой, поскольку я выбрала свободу и живу даже без электричества и газа, использую дрова и переработанное масло от жареной еды для питания ламп».
Соседи обогревают дом дровами, а ещё выращивают собственные фрукты и овощи. У них есть оливковые деревья, благодаря которым производят масло. А ещё держат пасеку.
Местный кооператив мешками продаёт им бобовые, злаки и пшеницу. А трио уже делает муку и печёт собственный хлеб.
[Фабрицио Кардинали, житель Италии]:
«Быть самодостаточным очень сложно. Нужно много сильных и молодых людей. Мы стараемся делать то, что получается».
Кардинали говорит, что ему не нравится, когда его называют отшельником.
Время от времени он навещает друзей в городе. Туда добирается пешком или автостопом. Говорит, что за 51 год такой жизни ни разу не пожалел.
Короткая ссылка на эту страницу: