Пряничные города по образу Вроцлава и Гливице сделали в Польше

Старинные здания, уютные домики и поезд из шоколада. Этот миниатюрный пряничный мир создали польские мастера. Причём..
Дата загрузки: 2022-12-27
Старинные здания, уютные домики и поезд из шоколада. Этот миниатюрный пряничный мир создали польские мастера. Причём вдохновением послужил реальный город – Вроцлав. На работу ушло три месяца. Над этим творением трудились десять человек.
[Якуб Пачинский, директор компании Kolejkowo]:
«Пряничный город съедобный. И, к сожалению, его понемногу едят наши гости. На это уйдёт около 10% пряничного города. Примерно 60% мы сохраним, чтобы использовать в следующем году. А оставшиеся 30% съедим сами».
Ещё один пряничный город сделали в Гливице. Помимо домиков, здесь есть авторские куклы.
[Йовита Вощинская, дизайнер]:
«Я черпаю вдохновение в сказках, в этом случае – в произведениях братьев Гримм. Я опираюсь на старинные гравюры в книгах, но также хочу, чтобы это была моя оригинальная работа».
Для создания каждого города потребовалось более 300 яиц, 360 килограммов сахара, а также сотни килограммов мёда и других продуктов.
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