Знакомьтесь с котом Гацеком – достопримечательностью польского города Щецин

Большой чёрно-белый кот стал интернет-сенсацией и главной достопримечательностью польского города Щецин. По стране распространяется слух о..
Дата загрузки: 2023-03-14
По стране распространяется слух о Гацеке, который живёт в деревянном домике на тротуаре недалеко от центра города.
[Александра Янковска, жительница Щецина]:
«Я услышала о Гацеке от друзей в Варшаве. Они мне прислали статью, поэтому я пришла».
Туристические гиды отмечают, что обычный кот на тротуаре попал даже на карты-гугл. Теперь на него приходят посмотреть специально.
[Шимон Максимюк, сотрудник туристического инфоцентра]:
«К нам приехал один парень из Норвегии. Не думаю, что Гацек был главной причиной его приезда, ведь туристы из Скандинавии довольно часто посещают в Щецин, но он утверждал, что приехал именно из-за Гацека».
Метка кота получила много пятизвёздочных отзывов. Его значок на Кашубской улице обогнал достопримечательности, в том числе замок поморских герцогов, и занял первое место.
[студент из Монголии]:
«Позавчера я приехал в город и ищу этого кота по кличке Гацек. Он очень милый, мне о нём рассказал друг. Надеюсь, найду кота сегодня, а может быть завтра».
Гацек появился на улицах Щецина около десяти лет назад. Он был очень худым. Работники одного из магазинов начали его подкармливать. Потом его пытались забрать в дом, но он постоянно мяукал и просился на улицу. Пришлось обустроить ему жилище снаружи. Теперь это статный и довольно упитанный кот. Ветеринары просят его не перекармливать.
Над ним даже висит табличка, на которой написано, что Гацек просит не тревожить его во время сна, а ещё оставлять запакованными все угощения, чтобы хозяева покормили его в нужное время.
[Якуб Шукель, житель Щецина]:
«Мне нравится на него смотреть, это согревает мне сердце, потому что это упитанный малыш, аттракцион на тротуаре. Очень классный кот».
[Гжегож Вархолак, житель Щецина]:
«Мы не знали о нём раньше. Удивительно, что мы живём в Щецине и ничего не знаем о такой достопримечательности. Теперь его знают во всём мире, так что мы можем гордиться местным котом».
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