Знакомьтесь с котом Гацеком – достопримечательностью польского города Щецин

Большой чёрно-белый кот стал интернет-сенсацией и главной достопримечательностью польского города Щецин. По стране распространяется слух о..

Большой чёрно-белый кот стал интернет-сенсацией и главной достопримечательностью польского города Щецин.

По стране распространяется слух о Гацеке, который живёт в деревянном домике на тротуаре недалеко от центра города.

[Александра Янковска, жительница Щецина]:

«Я услышала о Гацеке от друзей в Варшаве. Они мне прислали статью, поэтому я пришла».

Туристические гиды отмечают, что обычный кот на тротуаре попал даже на карты-гугл. Теперь на него приходят посмотреть специально.

[Шимон Максимюк, сотрудник туристического инфоцентра]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «К нам приехал один парень из Норвегии. Не думаю, что Гацек был главной причиной его приезда, ведь туристы из Скандинавии довольно часто посещают в Щецин, но он утверждал, что приехал именно из-за Гацека».

Метка кота получила много пятизвёздочных отзывов. Его значок на Кашубской улице обогнал достопримечательности, в том числе замок поморских герцогов, и занял первое место.

[студент из Монголии]:

«Позавчера я приехал в город и ищу этого кота по кличке Гацек. Он очень милый, мне о нём рассказал друг. Надеюсь, найду кота сегодня, а может быть завтра».

Гацек появился на улицах Щецина около десяти лет назад. Он был очень худым. Работники одного из магазинов начали его подкармливать. Потом его пытались забрать в дом, но он постоянно мяукал и просился на улицу. Пришлось обустроить ему жилище снаружи. Теперь это статный и довольно упитанный кот. Ветеринары просят его не перекармливать.

Над ним даже висит табличка, на которой написано, что Гацек просит не тревожить его во время сна, а ещё оставлять запакованными все угощения, чтобы хозяева покормили его в нужное время.

[Якуб Шукель, житель Щецина]:

«Мне нравится на него смотреть, это согревает мне сердце, потому что это упитанный малыш, аттракцион на тротуаре. Очень классный кот». [Гжегож Вархолак, житель Щецина]:

«Мы не знали о нём раньше. Удивительно, что мы живём в Щецине и ничего не знаем о такой достопримечательности. Теперь его знают во всём мире, так что мы можем гордиться местным котом».

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