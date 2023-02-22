«Главный штаб» Эрмитажа обновил экспозиции

Не все знают, что Эрмитаж – это не только здания на Дворцовой набережной Петербурга. Более 20..

[Александр Дыдыкин, заведующий «Главным штабом» Эрмитажа]:

«Здание «Главного штаба» вместе с колоннами – это памятник Победе в войне 1812 года, и поэтому естественным образом он стал музеем XIX века».

Не все знают, что Эрмитаж – это не только здания на Дворцовой набережной Петербурга. Более 20 лет назад к выставочным площадям добавили 46 тысяч квадратных метров восточного крыла «Главного штаба».

В здании «Главного штаба» задействовали дворовые территории и даже чердаки, которые стали очень популярными у петербуржцев. Под сводами Триумфальной арки всё сохранилось в первозданном виде. Можно прикоснуться к 400-летним сосновым стропилам и к кирпичным стенам времён архитектора Карла Росси – автора проекта здания.

Жемчужина «Главного штаба» – Музей гвардии. Первый в России. Открылся почти 20 лет назад. Музей занимает семь залов и охватывает период с 1700 по 1914 год.

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Первый зал посвящён эпохе Петра I, который основал российскую императорскую гвардию. В последнем зале представлена эпоха Николая II. Здесь также хранятся дары потомков гвардейских офицеров. Эти реликвии вывезли из России после революции. Вернуть их на Родину завещали только при соблюдении определённых требований.

[Александр Дыдыкин, заведующий «Главным штабом» Эрмитажа]:

«Первое: уничтожение большевистской власти, а второе условие было – либо при возрождении полка, либо при образовании музея гвардии. И когда образовался музей гвардии, нам начали поступать дары».

Одну из реликвий, саблю Великого князя Николая Николаевича старшего, подарил Димитрий Романов – праправнук Николая I.

В залах «Главного штаба» также представлена французская живопись, картины художников школы немецкого романтизма XIX века и работы других западноевропейских мастеров, а также американских и латиноамериканских живописцев.

Ещё одно украшение «Главного штаба» – Музей памяти Карла Фаберже. Здесь представлена его личная коллекция с уникальными произведениями, включая миниатюрную копию императорских регалий.

Экспозиции в «Главном штабе» всё время обновляются. Многое сохранилось, но некоторые залы модернизировали.

[Михаил Дидинкин, зав. отделом западноевропейского искусства]:

«Это была работа очень сложная, кропотливая, вместе с архитекторами, вместе с ГИОПом делались специальные пространства для картин большого формата».

Также зданию принадлежат пять перекрытых внутренних дворов. Три из них служат городским форумом, где показывают фильмы про Эрмитаж. Большая лестница используется как амфитеатр на 400 мест, когда здесь проходят концерты симфонических оркестров.

«Главный штаб» Эрмитажа может принимать более двух миллионов гостей в год.

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