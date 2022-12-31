Эта знаменитая башня с часами скоро отметит возвращение к своему викторианскому великолепию. Биг-Бен пробьёт в Новый..

Биг-Бен снова зазвонит на Новый год

Эта знаменитая башня с часами скоро отметит возвращение к своему викторианскому великолепию. Биг-Бен пробьёт в Новый год впервые после завершения капитального ремонта в начале 2022-го.

Реконструкция была крупнейшей в истории Елизаветинской башни. Последние части строительных лесов сняли в апреле.

Вообще Биг-Беном называют не саму башню, а колокол весом 15 тонн. Во время ремонта его проверили на наличие трещин.

А само здание – это часовая башня Вестминстерского дворца. И она повидала немало важных исторических событий. Впрочем, одно произошло ещё до того, как Биг-Бен построили.

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[Джейкоб Паскинс, историк]:

«В здании парламента в 1834 году случился большой пожар, и он почти полностью уничтожил строение. Правительство объявило конкурс на строительство нового Вестминстерского дворца. Этот дворец построили в 40-50-хх годах, включая и башню с часами, которую спроектировал Пьюджин».

Строительство башни было завершено в 1859 году, и 11 июля того же года над Лондоном прозвучал первый звон Биг-Бена.

Впрочем, после завершения работ начались проблемы.

[Джейкоб Паскинс, историк]:

«Его построили из известняка, который очень быстро разрушался из-за загрязнения в Лондоне и просто осыпался. К 20-м годам XX века многие элементы этого здания буквально рассыпались в руках каменщиков, которые его осматривали. Оно нуждается в постоянном обновлении и уходе».

За последние 100 лет часы приходилось несколько раз останавливать для разного рода ремонта. А в 2017 году начался самый масштабный проект реставрации башни.

Было снято, очищено и обновлено более 1000 деталей часов, а также удалена чёрная краска с циферблатов.

[Джейкоб Паскинс, историк]:

«На самом деле эту чёрную краску добавили только в 30-х годах. Так что то, что мы считаем знакомым и традиционным лицом Биг-Бена, на самом деле не было первоначальным дизайном».

Ожидается, что башня вновь откроется для посетителей в 2023 году.

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