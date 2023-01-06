Арестован сын печально известного наркобарона Коротышки

В Мексике арестован сын печально известного наркобарона Эль Чапо, или Коротышки. Это произошло в городе Кульякан..

В Мексике арестован сын печально известного наркобарона Эль Чапо, или Коротышки. Это произошло в городе Кульякан штата Синалоа. Операция сопровождалась стрельбой и поджогами автомобилей.

В итоге полиции удалось схватить Овидио Гусмана-Лопеса. Скрытое наблюдение за ним велось около полугода. Сына наркобарона обвиняют в том, что он руководил крылом картеля «Синалоа», основанного его отцом. Это одна из крупнейших в мире подпольных группировок, которая занимается производством и продажей наркотиков.

В операции участвовали и спецслужбы США. Гусмана-Лопеса доставили в одну из тюрем Мехико.

При этом, когда стало известно о его поимке, в городе Кульякан начались беспорядки и стрельба. Так, в соцсети загрузили видео, как пассажиры самолёта прижимаются к сиденьям и сидят на полу. Их самолёт обстреляли перед взлётом. Это был рейс из Кульякана в Мехико.

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Между тем, в штате Чиуауа сбежавший главарь мексиканского картеля по прозвищу «Эль Нето» погиб в результате перестрелки. Это произошло через четыре дня после массового побега из тюрьмы.

Спецслужбы выследили Эрнесто Альфредо Пинона де ла Круса в городе Сьюдад-Хуарес на границе с США, а затем застрелили после погони.

[Роберто Хавьер Фьерро, прокурор]:

«Эрнесто Пинон де ла Крус вышел из машины, стреляя в полицию. Во время перестрелки он получил ранение, и его сразу же повезли в больницу, однако по дороге он перестал подавать признаки жизни».

«Эль Нето» возглавлял картель «Лос-Мексиклес». Он сбежал с 29 другими заключёнными из тюрьмы в приграничном городе Хуарес. Это стало возможным после того, как на исправительное учреждение напали боевики на бронетранспортёрах.

В результате штурма погибло, по меньшей мере, 19 человек, включая охранников и других заключённых. Это было одно из самых кровавых тюремных нападений в Мексике за последние годы.

При этом в ходе последующих рейдов и обысков во время перестрелок погибло ещё не менее семи человек, включая полицейских.

Федеральные власти, прибывшие в государственную тюрьму для восстановления порядка, обнаружили, что заключенные создали там «VIP-зону» с тайниками, где были наркотики и деньги.

Прокуроры штата Чиуауа заявили, что начальник тюрьмы был уволен и находится под следствием вместе с другими.

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