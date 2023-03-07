Мексика направила военных на поиски четверых американцев, похищенных бандой

Власти Мексики направили солдат в город Матаморос на восточной границе с США. Там боевики обстреляли минивэн,..

Власти Мексики направили солдат в город Матаморос на восточной границе с США. Там боевики обстреляли минивэн, в котором находилось четверо американских граждан. Затем людей увезли в неизвестном направлении. Кто-то из них может быть ранен или убит.

На кадрах, снятых свидетелем, видно, что вооружённые люди силой заталкивают женщину в кузов пикапа. Та идёт сама. Остальных, предположительно троих мужчин, волочат по земле.

[Ирвинг Барриос, прокурор штата Тамаулипас]:

«Федеральные и государственные агентства вместе расследуют это уголовное дело. Мы обнаружили два автомобиля с пулевыми отверстиями. Один с номерным знаком Южной Каролины».

Сейчас мексиканские военные ищут улики, которые могли бы вывести на похитителей. Власти также объявили вознаграждение в размере 50 тысяч долларов за любую информацию о пропавших.

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В городе Матаморос, что граничит с американским Браунсвиллом в штате Техас, действуют наркокартели. Власти выдвинули предположение, что на американцев могли напасть по ошибке.

[Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Мексики]:

«Это граждане США, которые, согласно полученной нами информации, пересекли границу, чтобы купить в Мексике лекарства. Там было противостояние между группировками, и их схватили».

В день похищения в городе накалилась обстановка из-за противостояния между конкурирующими наркокартелями. Полиция просила родителей не пускать детей в школу.

Между тем, Госдепартамент США издал предупреждение наивысшего четвёртого уровня для американцев с призывом не путешествовать в Мексику.

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