Кенийский учитель использует батарейки от ноутбуков для электроскутеров

Кенийский учитель физики Пол Ваверу нашёл инновационное применение старым аккумуляторам от ноутбуков. А всё началось с..
Дата загрузки: 2023-01-27
[Пол Ваверу, изобретатель]:
«Электроскутер был оборудован свинцово-кислотным аккумулятором. Через несколько месяцев он перестал работать».
Учитель стал искать, чем заменить батарею. На рынке в Найроби нашёл старые аккумуляторы от ноутбуков. Их продают всего по 50 центов США за штуку.
Пол сделал из нескольких аккумуляторов одну большую батарею и установил её в скутер. Всё получилось. Успех вдохновил изобретателя открыть собственную компанию. Теперь он покупает старые бензиновые мопеды, скутеры и мотоциклы и делает из них электрические.
Аккумулятор у такого транспорта заряжается от 45 минут до нескольких часов в зависимости от зарядного устройства. Запас хода – до 100 километров.
У Пола уже много клиентов. Своим бизнесом кенийский учитель также помогает беречь природу, поскольку перерабатывает много вторсырья.
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