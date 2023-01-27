Кенийский учитель использует батарейки от ноутбуков для электроскутеров

Кенийский учитель физики Пол Ваверу нашёл инновационное применение старым аккумуляторам от ноутбуков. А всё началось с..

[Пол Ваверу, изобретатель]:

«Электроскутер был оборудован свинцово-кислотным аккумулятором. Через несколько месяцев он перестал работать».

Кенийский учитель физики Пол Ваверу нашёл инновационное применение старым аккумуляторам от ноутбуков. А всё началось с того, что он купил электроскутер. Причём заказывать пришлось из-за границы – в Кении таких не продавали.

Учитель стал искать, чем заменить батарею. На рынке в Найроби нашёл старые аккумуляторы от ноутбуков. Их продают всего по 50 центов США за штуку.

Пол сделал из нескольких аккумуляторов одну большую батарею и установил её в скутер. Всё получилось. Успех вдохновил изобретателя открыть собственную компанию. Теперь он покупает старые бензиновые мопеды, скутеры и мотоциклы и делает из них электрические.

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Аккумулятор у такого транспорта заряжается от 45 минут до нескольких часов в зависимости от зарядного устройства. Запас хода – до 100 километров.

У Пола уже много клиентов. Своим бизнесом кенийский учитель также помогает беречь природу, поскольку перерабатывает много вторсырья.

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