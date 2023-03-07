Масштабное ДТП в ЮАР: столкнулись 50 авто

Вот такое в буквальном смысле месиво из машин образовалось на трассе близ одного из городов ЮАР...

Вот такое в буквальном смысле месиво из машин образовалось на трассе близ одного из городов ЮАР. Столкнулись около 50 автомобилей.

[Хендрик Диаси, пострадавший водитель]:

«Движение было очень плотное – мы ехали бампер к бамперу. И вдруг я увидел, как несётся большой грузовик и начинает сшибать все эти машины в пробке. Машины тоже начинают врезаться друг в друга, и от этого уже некуда было деться. В мою машину тоже врезались». [Авиша Ганас, пострадавший водитель]:

«Я посмотрела вперёд, и в меня врезались. В тот же момент я увидела, как мимо пролетает белый фургон».

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Масштабное ДТП произошло в утреннее время в провинции Квазулу-Натал.

О погибших сообщений не поступало. Пострадали 22 человека.

[Хендрик Диаси, пострадавший водитель]:

«В одной из повреждённых машин была женщина. Её машину завалили другие машины. Она плакала и звала на помощь. Она не могла выбраться. Я прыгнул к ней и разбил окно. Она выбралась. К счастью, она почти не пострадала». [Авиша Ганас, пострадавший водитель]:

«Стали приезжать скорые, много сирен… Сбегались люди. А я стояла в стороне, потому что не хотела смотреть, что там происходит».

Пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. Среди них есть беременная женщина.

Из-за аварии в этом районе образовались большие пробки, поскольку несколько дорог перекрыли.

Полиция возбудила уголовное дело. По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза.

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