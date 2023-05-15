Выборы президента Турции продолжатся во втором туре

Турцию ждёт второй тур президентских выборов. На голосовании в воскресенье ни действующий глава государства Реджеп Тайип..

Турцию ждёт второй тур президентских выборов. На голосовании в воскресенье ни действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, ни его главный соперник Кемаль Кылычдароглу не получили абсолютного большинства.

Результаты отражают глубокую поляризацию в стране, которая находится на политическом перепутье. Эрдоган набрал более 49% голосов. Кылычдароглу – около 45%.

Соперник действующего президента возглавляет шестипартийный оппозиционный альянс. Он призвал своих сторонников проявить терпение, а также обвинил партию Эрдогана во вмешательстве в подсчёт голосов. Кроме того, он пообещал победить оппонента во втором туре.

[Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты Турции]:

«Наша нация приняла решение о втором туре. И во втором туре мы обязательно победим. Все это увидят».

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Сам Эрдоган возглавляет страну-члена НАТО последние 20 лет. Его результаты оказались лучше, чем предсказывали опросы.

Обращаясь к своим сторонникам в Анкаре, он заявил, что опережает своего конкурента на миллионы голосов, но не стал объявлять о полной победе.

[Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Сегодня большинство в парламенте у нашего Народного альянса. Наш альянс доминирует почти во всех комиссиях. Поэтому мы не сомневаемся, что выбор нашего народа, давшего большинство в парламенте нашему альянсу, будет в пользу доверия и стабильности».

Выборы прошли на фоне стремительного роста инфляции и после разрушительных землетрясений.

Теперь стране с населением 85 миллионов человек предстоит две недели неопределённости, которая может сотрясти рынки.

Впрочем, поражение Эрдогана, скорее всего, успокоило бы администрацию Байдена, а также многих европейских и ближневосточных лидеров, у которых были с ним сложные отношения.

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