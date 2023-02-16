В Турции под обломками продолжают находить выживших

13-летнего мальчика достают из-под обломков разрушенного здания в турецкой Антакье. С момента землетрясения прошло более 228..

13-летнего мальчика достают из-под обломков разрушенного здания в турецкой Антакье. С момента землетрясения прошло более 228 часов, то есть девять с половиной суток.

А на этих кадрах – спасение матери с ребёнком в области Хатай. Они ждали помощи столько же.

Врачи говорят, что люди могут оставаться живыми много дней, даже без воды. Но есть много факторов. Всё зависит от возраста и состояния здоровья, а также от того, какие травмы получил человек и насколько холодно на улице. По словам спасателей, достать выжившего спустя пять или больше дней после землетрясения – это уже можно считать чудом.

Хусейн Бербер провёл под завалами 187 часов. Когда 6 февраля случилось мощнейшее землетрясение, 62-летний житель города Антакья был в своей квартире на первом этаже 15-этажного дома.

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Здание рухнуло, но мужчине повезло. Холодильник и комод сдержали стены. У него осталось место, а также был стул, чтобы сидеть, и небольшой ковёр, чтобы греться.

Мужчина, который страдает диабетом, говорит, что на полу нашёл свои лекарства и бутылку воды. Когда он всё выпил, то начал пить собственную мочу.

[Хусейн Бербер, выживший]:

«Я кричал, я звал. Но никто не отвечал. Я почувствовал небольшое облегчение, когда услышал звуки над обломками, но мое горло распухло, поскольку я продолжал кричать».

Хусейн говорит, что уже потерял надежду. Но потом услышал голоса спасателей.

[Хусейн Бербер, выживший]:

«Кто-то протянул руку, и она встретилась с моей рукой. После этого они вытащили меня оттуда».

Врачи также отмечают, что, возможно, собственная моча помогает выжить. Однако употребление её также вредит организму, поскольку она содержит токсичные вещества и не может восполнить потребности организма в жидкости. Кроме того, с каждым разом она становится всё более концентрированной и непригодной для питья.

Общее число погибших в Турции и Сирии превышает 41 тысячу человек. Миллионы людей нуждаются в гуманитарной помощи. Многие выжившие остались без крова в условиях зимних холодов.

Теперь акцент сместился на поддержку выживших после землетрясения. Спасательные операции проводят, но намного меньше. Завалы начали разбирать экскаваторы.

Особенное беспокойство вызывает северо-запад Сирии. Этот пострадавший регион находится под контролем повстанцев. И туда помощь доставляют с огромными задержками.

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