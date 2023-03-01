fb pixel
Телеканал NTD

В Петербурге проводили Масленицу

В Петербурге проводили Масленицу

Петербуржцы и гости города провожают зиму в Нарышкином бастионе. Прогремел полуденный пушечный выстрел сигнального орудия Петропавловской..

Дата загрузки: 2023-03-01

В Петербурге проводили Масленицу
Петербуржцы и гости города провожают зиму в Нарышкином бастионе. Прогремел полуденный пушечный выстрел сигнального орудия Петропавловской крепости и начался праздник – последний день Масленичной недели.

Вот такой блинный пирог весом полтонны приготовили для гостей праздника. Для начинки использовали 65 килограммов бананов и 75 килограммов карамели.

[Марина Пархомчук, организатор праздника]:
«Нам потребовалась выпечка в течение ночи трёх тысяч блинов. Участвовало около шести сотрудников, мастеров-блинопёков. И собирали его сегодня с 8 утра десять мастеров-блинопёков».

Изначально блины были поминальным блюдом. Но после принятия христианства они стали символом весеннего солнца. Также считалось, что они защищают от злых духов. Блины готовили по особому рецепту и с традиционными начинками – маслом, икрой, сметаной, вареньем. Теперь в современном представлении Масленица неразрывно связана с блинами.

[Никита Колосов, гость праздника]:

«Сейчас приготовили блины со сгущёнкой, бананом и карамелью. Было очень вкусно!»

[Иван Беляев, гость праздника]:
«Блины очень вкусные! Если бы не очередь, я бы съел один все полтонны!»

Для гостей праздника также организовали мастер-классы, конкурсы, викторины и интерактивные танцы. Закончился праздник сжиганием чучела.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...