В Петербурге проводили Масленицу

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Дата загрузки: 2023-03-01
Вот такой блинный пирог весом полтонны приготовили для гостей праздника. Для начинки использовали 65 килограммов бананов и 75 килограммов карамели.
[Марина Пархомчук, организатор праздника]:
«Нам потребовалась выпечка в течение ночи трёх тысяч блинов. Участвовало около шести сотрудников, мастеров-блинопёков. И собирали его сегодня с 8 утра десять мастеров-блинопёков».
Изначально блины были поминальным блюдом. Но после принятия христианства они стали символом весеннего солнца. Также считалось, что они защищают от злых духов. Блины готовили по особому рецепту и с традиционными начинками – маслом, икрой, сметаной, вареньем. Теперь в современном представлении Масленица неразрывно связана с блинами.
[Никита Колосов, гость праздника]:
«Сейчас приготовили блины со сгущёнкой, бананом и карамелью. Было очень вкусно!»
[Иван Беляев, гость праздника]:
«Блины очень вкусные! Если бы не очередь, я бы съел один все полтонны!»
Для гостей праздника также организовали мастер-классы, конкурсы, викторины и интерактивные танцы. Закончился праздник сжиганием чучела.
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