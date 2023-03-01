В Петербурге проводили Масленицу

Петербуржцы и гости города провожают зиму в Нарышкином бастионе. Прогремел полуденный пушечный выстрел сигнального орудия Петропавловской..

Петербуржцы и гости города провожают зиму в Нарышкином бастионе. Прогремел полуденный пушечный выстрел сигнального орудия Петропавловской крепости и начался праздник – последний день Масленичной недели.

Вот такой блинный пирог весом полтонны приготовили для гостей праздника. Для начинки использовали 65 килограммов бананов и 75 килограммов карамели.

[Марина Пархомчук, организатор праздника]:

«Нам потребовалась выпечка в течение ночи трёх тысяч блинов. Участвовало около шести сотрудников, мастеров-блинопёков. И собирали его сегодня с 8 утра десять мастеров-блинопёков».

Изначально блины были поминальным блюдом. Но после принятия христианства они стали символом весеннего солнца. Также считалось, что они защищают от злых духов. Блины готовили по особому рецепту и с традиционными начинками – маслом, икрой, сметаной, вареньем. Теперь в современном представлении Масленица неразрывно связана с блинами.

[Никита Колосов, гость праздника]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Сейчас приготовили блины со сгущёнкой, бананом и карамелью. Было очень вкусно!» [Иван Беляев, гость праздника]:

«Блины очень вкусные! Если бы не очередь, я бы съел один все полтонны!»

Для гостей праздника также организовали мастер-классы, конкурсы, викторины и интерактивные танцы. Закончился праздник сжиганием чучела.

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