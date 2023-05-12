Электрокары и гибриды: в Ливане проходит автошоу E-Motor

Пять дней всё внимание – электричеству. В Бейруте – столице Ливана – проходит автошоу E-Motor. Электрокары..
Дата загрузки: 2023-05-12
На стенде японской компании Mazda – кроссовер CX-60. Он оснащён электромотором и бензиновым двигателем. Это первый подзаряжаемый гибрид в истории марки. Дебютировал в марте прошлого года.
[Ральф Рахма, представитель компании Mazda]:
«Подзаряжаемый гибрид может проехать до 60 километров на электротяге. А суммарная мощность силовых агрегатов превышает 320 лошадиных сил. Автомобиль способен преодолеть расстояние в 450 километров всего на 20 литрах топлива».
По словам представителя японского бренда, в компании Mazda считают, что переходить на полностью электрические автомобили рано. Поэтому на конвейер пока ставят гибриды. Эти машины тоже меньше загрязняют атмосферу.
[Ральф Рахма, представитель компании Mazda]:
«Более того, у гибридных автомобилей впечатляющие эксплуатационные характеристики. А колоссальные 323 лошадиные силы – это такая мощь, с которой не каждый справится. Автомобиль оснащён системой контроля устойчивости и обладает отличной манёвренностью. Так что управлять им приятно и увлекательно».
Ливан зависит от ископаемого топлива. Бензиновые машины сильно загрязняют городской воздух.
[гость автошоу]:
«Я думаю об окружающей среде и мечтаю о будущем, когда Ливан будет таким же чистым, как и другие страны. Я считаю, что электричество – это будущее не только автомобилей, но и техники, которую используют в хозяйстве».
Власти Ливана начали предпринимать меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. В числе этих шагов – отмена таможенных пошлин на электрокары. Так правительство хочет оживить импорт автомобилей на электротяге.
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