Электрокары и гибриды: в Ливане проходит автошоу E-Motor

Пять дней всё внимание – электричеству. В Бейруте – столице Ливана – проходит автошоу E-Motor. Электрокары..

Пять дней всё внимание – электричеству. В Бейруте – столице Ливана – проходит автошоу E-Motor. Электрокары представляют такие именитые бренды, как BMW, Mercedes-Benz, Porsche и Audi.

На стенде японской компании Mazda – кроссовер CX-60. Он оснащён электромотором и бензиновым двигателем. Это первый подзаряжаемый гибрид в истории марки. Дебютировал в марте прошлого года.

[Ральф Рахма, представитель компании Mazda]:

«Подзаряжаемый гибрид может проехать до 60 километров на электротяге. А суммарная мощность силовых агрегатов превышает 320 лошадиных сил. Автомобиль способен преодолеть расстояние в 450 километров всего на 20 литрах топлива».

По словам представителя японского бренда, в компании Mazda считают, что переходить на полностью электрические автомобили рано. Поэтому на конвейер пока ставят гибриды. Эти машины тоже меньше загрязняют атмосферу.

[Ральф Рахма, представитель компании Mazda]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Более того, у гибридных автомобилей впечатляющие эксплуатационные характеристики. А колоссальные 323 лошадиные силы – это такая мощь, с которой не каждый справится. Автомобиль оснащён системой контроля устойчивости и обладает отличной манёвренностью. Так что управлять им приятно и увлекательно».

Ливан зависит от ископаемого топлива. Бензиновые машины сильно загрязняют городской воздух.

[гость автошоу]:

«Я думаю об окружающей среде и мечтаю о будущем, когда Ливан будет таким же чистым, как и другие страны. Я считаю, что электричество – это будущее не только автомобилей, но и техники, которую используют в хозяйстве».

Власти Ливана начали предпринимать меры по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу. В числе этих шагов – отмена таможенных пошлин на электрокары. Так правительство хочет оживить импорт автомобилей на электротяге.

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