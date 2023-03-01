После марафона в 42 километра по пустыне Сахара сотни бегунов прибыли в лагерь беженцев «Смара-Сахрави» в..

Марафон по пустыне Сахара прошёл в знак солидарности с народом сахарави

После марафона в 42 километра по пустыне Сахара сотни бегунов прибыли в лагерь беженцев «Смара-Сахрави» в алжирском Тиндуфе. Спортсмены измученные, но гордые тем, что поддерживают жителей Западной Сахары.

Сахарский марафон солидарности – часть инициативы по поддержке детей, живущих в лагерях для беженцев вокруг Тиндуфа.

[Брент Вейгнер, бегун из США]:

«Я люблю пустыни и люблю народ сахарави, поскольку им нужен мир. Им нужна своя страна и земля». [Дэвид Филд, бегун из Австралии]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я приехал сюда, в Западную Сахару, чтобы пробежать марафон. Я делаю это впервые. Главным образом потому, что хотел проявить некоторую солидарность с Западной Сахарой и её народом и показать им, что мир их не забыл».

Марокко считает Западную Сахару своей территорией, но поддерживаемое Алжиром движение за независимость требует создания суверенного государства.

В течение многих лет большинство стран, включая Испанию, выступали за проведение референдума о независимости, чтобы определить судьбу Западной Сахары.

Однако в марте 2022 года премьер-министр Испании Педро Санчес начал восстанавливать дружественные отношения с Алжиром.

Между тем, победитель марафона рассказал о том, как преодолевал трудности в пути.

[Оскар Сантос, победитель марафона из Испании]:

«Гонка была очень тяжёлой. Пустыня ставит всех на свои места. Было очень жарко. Я много страдал. С 20-го километра было непросто. Мы вместе делили трудности, у моего коллеги Марко были проблемы с бедром. В итоге мы немного восстановили силы и продолжили бег».

Это уже 23-й марафон солидарности. Он включил забеги на 21 километр, а также на дистанции в 10 и 5 километров.

Короткая ссылка на эту страницу: