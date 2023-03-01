Марафон по пустыне Сахара прошёл в знак солидарности с народом сахарави

После марафона в 42 километра по пустыне Сахара сотни бегунов прибыли в лагерь беженцев «Смара-Сахрави» в..
Дата загрузки: 2023-03-01
Сахарский марафон солидарности – часть инициативы по поддержке детей, живущих в лагерях для беженцев вокруг Тиндуфа.
[Брент Вейгнер, бегун из США]:
«Я люблю пустыни и люблю народ сахарави, поскольку им нужен мир. Им нужна своя страна и земля».
[Дэвид Филд, бегун из Австралии]:
«Я приехал сюда, в Западную Сахару, чтобы пробежать марафон. Я делаю это впервые. Главным образом потому, что хотел проявить некоторую солидарность с Западной Сахарой и её народом и показать им, что мир их не забыл».
Марокко считает Западную Сахару своей территорией, но поддерживаемое Алжиром движение за независимость требует создания суверенного государства.
В течение многих лет большинство стран, включая Испанию, выступали за проведение референдума о независимости, чтобы определить судьбу Западной Сахары.
Однако в марте 2022 года премьер-министр Испании Педро Санчес начал восстанавливать дружественные отношения с Алжиром.
Между тем, победитель марафона рассказал о том, как преодолевал трудности в пути.
[Оскар Сантос, победитель марафона из Испании]:
«Гонка была очень тяжёлой. Пустыня ставит всех на свои места. Было очень жарко. Я много страдал. С 20-го километра было непросто. Мы вместе делили трудности, у моего коллеги Марко были проблемы с бедром. В итоге мы немного восстановили силы и продолжили бег».
Это уже 23-й марафон солидарности. Он включил забеги на 21 километр, а также на дистанции в 10 и 5 километров.
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