Медсестра разработала «нагрудники достоинства» вместо слюнявчиков

Медсестра Пейдж Мейер работает в доме престарелых в австралийском штата Виктория. Она помогает пожилым больным сохранить достоинство во время еды. Женщина создала нагрудники, которые выглядят как обычная одежда.

Пейдж не нравилось надевать детские слюнявчики на взрослых. Она считает, что это унижает достоинство пациентов. А пластиковые и тканевые нагрудники, которые обычно есть в продаже, ей тоже не нравились.

Пейдж видела, как ухудшается состояние её бабушки, страдающей деменцией и эмфиземой. Родственники расстраивались, глядя, как больной близкий человек пытается избежать неприятных ситуаций во время еды.



Пейдж решила сама сшить «нагрудники достоинства». Ей помогали мама и младшая сестра. В 2021 году они сшили по 50 нагрудников. Их передали в местные дома престарелых и специальные школы. «Моя цель как медсестры – поддерживать достоинство всех моих пациентов. Я считаю, что это лишь один из способов помочь», – рассказала Пейдж.



Женщина нашла выкройку в интернете и добавила детали. Для создания нагрудников она использует джинсовые или фланелевые рубашки на пуговицах. Изделие выглядит как обычная одежда.

Такие нагрудники просты в использовании. Нужно лишь обернуть его вокруг шеи и соединить края с помощью липучки. На нагруднике есть карман, туда можно положить лекарство или носовой платок.



Информация о нагрудниках достоинства попала в соцсети. Вот один отзыв:

«Мне нравится эта идея! Я знаю, что моей маме приходилось специально одеваться, когда она шла в столовую. Я знаю, что мой отец тоже предпочёл бы что-то подобное. Спасибо, что поделились. Это нужно разослать в дома престарелых по всей стране, потому что старые люди всё равно хотят чувствовать себя как в прежние времена и хорошо выглядеть».