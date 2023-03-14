Девушка-тореадор хранит семейную традицию, хотя популярность корриды падает

Юная испанка Мариам Кава примеряет новый наряд. Но это не модное платье, а костюм тореадора. Она..

Юная испанка Мариам Кава примеряет новый наряд. Но это не модное платье, а костюм тореадора. Она одна из немногих молодых женщин в Испании, посвятивших себя этому ремеслу. Многие поколения её предков участвовали в корридах. Девушка хочет сохранить семейную традицию.

[Мариам Кава, тореадор]:

«Я считаю себя тореадором. У меня всё так же, как у моих коллег: я рискую так же, как они, тренируюсь столько же времени, сколько они. Это задача не мужчины или женщины, а задача тореадора».

Энрике Гарсия – бывший тореадор. Теперь, опираясь на опыт прошлой профессии, шьёт костюмы для участников корриды. Таких портных в Испании теперь можно пересчитать по пальцам.

[Энрике Гарсия, портной]:

«Надо попробовать сделать костюм второй кожей, которая поможет в работе, создаст благоприятные условия, позволит чувствовать себя уверенно, стоя перед быком, и обеспечит некоторую подвижность в неудобном костюме тореадора».

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Мариам говорит, что у молодёжи растёт интерес к корриде и профессии тореадора.

[Мариам Кава, тореадор]:

«Люди хотят учиться и ходить на корриду. Они стремятся больше узнать о профессии, сельской местности, а также об испанском боевом быке – самом красивом животном в мире».

История корриды уходит корнями в бронзовый век. В современном виде она зародилась 300 лет назад в испанской Андалусии. Но сейчас в самой Испании интерес к корриде падает. Не последнюю роль в этом играют защитники животных. Теперь большинство испанцев корриду не любят.

[Мириам Ангон, сотрудница организации Anima Naturalis]:

«Мы протестуем и прежде всего против траты государственных денег на издевательство над животными. Властям не надо считать корриду традицией, поскольку люди уже выбирают другой вид досуга, где нет жестокого обращения с животными. Арены пустеют, 92% испанцев не ходят на корриду».

Сторонники корриды говорят, что бои с быками – неотъемлемая часть испанской культуры. Они также считают выступление тореадора красивым искусством. Противники корриды напоминают, что в Испании существуют и бескровные состязания с быками.

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