Европарламент одобрил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта

Европарламент принял закон, который будет регулировать использование искусственного интеллекта. Депутаты считают этот шаг историческим. Законопроект предусматривает..

Европарламент принял закон, который будет регулировать использование искусственного интеллекта. Депутаты считают этот шаг историческим.

Законопроект предусматривает разделение систем искусственного интеллекта на четыре группы по степеням риска. Например, в группу неприемлемого риска включены системы, предназначенные для воздействия на подсознание людей; системы социального рейтинга, разделяющие граждан по некоторым характеристикам на категории, а также системы распознавания в режиме реального времени.

[Брандо Бенифей, депутат Европарламента]:

«Сегодня у нас в парламенте в последнюю минуту возникли разногласия по одному пункту, предложенному комитетом, – о сохранении чёткого запрета на биометрическую идентификацию в режиме реального времени. Были попытки это политизировать, превратить в инструмент пропаганды, но мы победили в парламенте, добившись гарантии, которая позволит избежать любого риска массовой слежки».

В группу высокого риска войдут системы, которые применяют при создании товаров и оказании услуг. Правило коснётся, например, игрушек, автомобилей и медицинской аппаратуры. Также в эту группу включены системы, которые генерируют контент.

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В группу низкого риска включат все остальные системы. Они должны быть достаточно прозрачными, чтобы пользователи чётко видели, что имеют дело с искусственным интеллектом.

[Роберта Метсола, председатель Европарламента]:

«В будущем нам понадобятся чёткие правила для ограничения использования искусственного интеллекта. И есть то, в чём мы не пойдём на компромисс: развивающиеся технологии должны идти рука об руку с нашими фундаментальными правами и демократическими ценностями».

Законопроект ещё должны одобрить Еврокомиссия и Европейский совет. Он вступит в силу примерно к 2025 году.

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