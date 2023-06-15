Европарламент одобрил закон, регулирующий использование искусственного интеллекта

Европарламент принял закон, который будет регулировать использование искусственного интеллекта. Депутаты считают этот шаг историческим. Законопроект предусматривает..
Дата загрузки: 2023-06-15
Законопроект предусматривает разделение систем искусственного интеллекта на четыре группы по степеням риска. Например, в группу неприемлемого риска включены системы, предназначенные для воздействия на подсознание людей; системы социального рейтинга, разделяющие граждан по некоторым характеристикам на категории, а также системы распознавания в режиме реального времени.
[Брандо Бенифей, депутат Европарламента]:
«Сегодня у нас в парламенте в последнюю минуту возникли разногласия по одному пункту, предложенному комитетом, – о сохранении чёткого запрета на биометрическую идентификацию в режиме реального времени. Были попытки это политизировать, превратить в инструмент пропаганды, но мы победили в парламенте, добившись гарантии, которая позволит избежать любого риска массовой слежки».
В группу высокого риска войдут системы, которые применяют при создании товаров и оказании услуг. Правило коснётся, например, игрушек, автомобилей и медицинской аппаратуры. Также в эту группу включены системы, которые генерируют контент.
В группу низкого риска включат все остальные системы. Они должны быть достаточно прозрачными, чтобы пользователи чётко видели, что имеют дело с искусственным интеллектом.
[Роберта Метсола, председатель Европарламента]:
«В будущем нам понадобятся чёткие правила для ограничения использования искусственного интеллекта. И есть то, в чём мы не пойдём на компромисс: развивающиеся технологии должны идти рука об руку с нашими фундаментальными правами и демократическими ценностями».
Законопроект ещё должны одобрить Еврокомиссия и Европейский совет. Он вступит в силу примерно к 2025 году.
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