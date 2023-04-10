Французский фермер не может сдержать слёз после протеста экоактивистов

Эммануэль Вильнёв – фермер на западе Франции – со слезами на глазах рассказывает об ожесточённых протестах..

Эммануэль Вильнёв – фермер на западе Франции – со слезами на глазах рассказывает об ожесточённых протестах экоактивистов, которые потрясли его самого и его бизнес.

Защитники экологии повредили его сельскохозяйственное оборудование и пытались попасть на территорию, где строят водный резервуар.

Мини-водохранилище призвано помочь фермерам справиться с небывалой засухой. Однако оппоненты говорят, что это захват воды в пользу нескольких ферм, в то время как изменение климата угрожает водной безопасности в целом.

[Эммануэль Вильнёв, фермер]:

«Я знаю, что Лига прав человека была там, чтобы следить, как ведут себя сотрудники правоохранительных органов. Но эта Лига не очень беспокоилась о том, что мы пострадали. Очень больно видеть, как люди приходят разрушать твою технику, оправдывая это тем, что так и должно быть. Так быть не должно. Такие проблемы нужно решать за столом переговоров, а не уничтожать чужое оборудование. Я что, пойду разрушать дом соседа, если буду с ним не согласен?»

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Нехватка воды – горячая тема во Франции – крупнейшем сельскохозяйственном производителе Европейского Союза. Прошлое лето признали самым засушливым за всю историю наблюдений. Мало осадков было и зимой.

Сторонники водохранилища говорят, что оно позволит накапливать излишки воды в более прохладные и влажные месяцы, а также снизить нагрузку на ирригационную систему летом.

[Эммануэль Вильнёв, фермер]:

«Если мы не сможем обеспечить полив, то не собирём урожай, поскольку в этом регионе летом земля высыхает. Нам абсолютно необходимо это орошение, каким бы умеренным оно ни было, чтобы, по крайней мере, позволить растениям дойти до конца своего вегетационного цикла».

В результате стычек между экоактивистами и полицией близ города Сент-Солин десятки человек пострадали. Несколько находятся в критическом состоянии.

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