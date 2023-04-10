Робот-официант помогает лапшичной в США удержаться на плаву

Этот робот-официант уже готов обслуживать клиентов в лапшичной в американском штате Мичиган. Достаточно прикоснуться к дисплею..
Дата загрузки: 2023-04-10
Достаточно прикоснуться к дисплею и дать машине необходимые указания.
BellaBot тот час же исполнит все пожелания. Во-первых, он может провести посетителей к столику. Во-вторых, доставляет еду и напитки. В-третьих, отвозит грязную посуду на кухню.
Владелец ресторана Ли Чжай говорит, что решился на покупку, поскольку не мог найти официантов.
[Ли Чжай, владелец лапшичной]:
«У нас были очень большие проблемы с персоналом в период пандемии. Нам была нужна помощь, но людей найти не могли».
В последние годы продажи роботов постоянно растут. Сегодня десятки тысяч подобных официантов колесят по ресторанам в разных уголках мира.
[Ли Чжай, владелец лапшичной]:
«Робот – большая помощь для ресторанов. Он пригодится для любой работы в сфере обслуживания клиентов».
Впрочем, таким роботам предстоит ещё долгий путь развития, прежде чем они смогут заменить людей. Они не умеют принимать заказы. Кроме того, во многих ресторанах есть ступеньки, бордюры и другие препятствия, которые такие машины пока преодолеть не могут.
[Картик Намасиваян, эксперт в области гостиничных услуг]:
«Нас всех привлекает новизна. Это может на какое-то время привлечь людей. Но в конечном счёте то, сможет ли выжить конкретная технология, например робототехника, зависит от того, насколько она полезна, насколько быстра и насколько хорошо взаимодействует с потребителем».
Впрочем, для этого ресторана такие технологии уже приносят пользу. В частности, владелец говорит, что робот позволяет высвобождать дни отдыха для других официантов из крови и плоти.
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