Угандийские визажисты пытаются попасть в киноиндустрию Голливуда

Мастер по гриму Эстер Наказиба начинает длительный процесс преображения модели. Используя многочисленные инструменты, она превращает его..
Дата загрузки: 2023-04-11
Эстер – киновизажист из Уганды. Она умеет создать фальшивые раны, синяки, опухоли и шрамы. Словом – всё, чего пожелает кинопродюсер.
Она выучилась сама. Говорит, что теперь всё больше угандийцев стремятся попасть в профессию, поскольку на неё наблюдается повышенный спрос в кино и индустрии развлечений.
Визажисты нужны для музыкальных клипов, фильмов и роликов. Зачастую зарубежные съёмочные группы, приезжая в Уганду, привозят своих специалистов.
Но Эстер хочет, чтобы нанимали африканцев. Ради этого проводит специализированную ярмарку, чтобы собрать вместе все таланты.
[Эстер Наказиба, киновизажист]:
«Нас очень мало в стране, мы почти не знаем друг друга. Эта выставка собирает всех нас в одном пространстве, чтобы мы могли общаться, обучать молодёжь, которая хочет набраться опыта. Так мы можем создать очень большую команду».
Микнесс Какунзира – местная актриса. Она надеется, что у визажистов страны есть будущее.
[Микнесс Какунзира, актриса]:
«Я рада, что мы растём, совершенствуемся, и я верю, что люди, которые наблюдают за нашей работой, действительно смогут сказать, что в отрасли произошёл большой сдвиг».
Мастер-классы также организуют, чтобы познакомить людей с процессом производства фильмов.
[Микнесс Какунзира, актриса]:
«Сегодня можно быть на съемочной площадке не в качестве актера, а в качестве визажиста. Это очень помогает молодёжи, поскольку у нас в стране безработица».
В Уганде сняли несколько фильмов, таких как «Последний король Шотландии». Но визажистов привозили из Голливуда. Теперь местные мастера ждут, когда их талант оценят по достоинству.
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