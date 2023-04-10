Угандийские визажисты пытаются попасть в киноиндустрию Голливуда

Мастер по гриму Эстер Наказиба начинает длительный процесс преображения модели. Используя многочисленные инструменты, она превращает его..

Мастер по гриму Эстер Наказиба начинает длительный процесс преображения модели. Используя многочисленные инструменты, она превращает его в одноглазого мужчину, получившего ожог.

Эстер – киновизажист из Уганды. Она умеет создать фальшивые раны, синяки, опухоли и шрамы. Словом – всё, чего пожелает кинопродюсер.

Она выучилась сама. Говорит, что теперь всё больше угандийцев стремятся попасть в профессию, поскольку на неё наблюдается повышенный спрос в кино и индустрии развлечений.

Визажисты нужны для музыкальных клипов, фильмов и роликов. Зачастую зарубежные съёмочные группы, приезжая в Уганду, привозят своих специалистов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Но Эстер хочет, чтобы нанимали африканцев. Ради этого проводит специализированную ярмарку, чтобы собрать вместе все таланты.

[Эстер Наказиба, киновизажист]:

«Нас очень мало в стране, мы почти не знаем друг друга. Эта выставка собирает всех нас в одном пространстве, чтобы мы могли общаться, обучать молодёжь, которая хочет набраться опыта. Так мы можем создать очень большую команду».

Микнесс Какунзира – местная актриса. Она надеется, что у визажистов страны есть будущее.

[Микнесс Какунзира, актриса]:

«Я рада, что мы растём, совершенствуемся, и я верю, что люди, которые наблюдают за нашей работой, действительно смогут сказать, что в отрасли произошёл большой сдвиг».

Мастер-классы также организуют, чтобы познакомить людей с процессом производства фильмов.

[Микнесс Какунзира, актриса]:

«Сегодня можно быть на съемочной площадке не в качестве актера, а в качестве визажиста. Это очень помогает молодёжи, поскольку у нас в стране безработица».

В Уганде сняли несколько фильмов, таких как «Последний король Шотландии». Но визажистов привозили из Голливуда. Теперь местные мастера ждут, когда их талант оценят по достоинству.

Короткая ссылка на эту страницу: