Министр обороны США: «Мы будем расследовать источник и причину утечки документов»

Соединённые Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов до тех пор, пока не будет найден её..

Соединённые Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов до тех пор, пока не будет найден её источник. Об этом объявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как предполагается, документы с пометками «Секретно» и «Совершенно секретно» впервые появились в социальных сетях в конце февраля и начале марта. Они раскрывают подробности о военных возможностях некоторых союзников и противников США, а также много другой засекреченной информации.

[Ллойд Остин, министр обороны США]:

«Я скажу, что мы относимся к этому очень серьёзно. Мы продолжим расследовать и перевернём каждый камень, пока не найдём причину утечки и не определим её масштабы».

Остин – первый высокопоставленный чиновник США, который прокомментировал утечку. По его словам, Пентагон знает о том, что первые документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта. И пока не известно, выкладывали ли что-то ранее.

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Главной задачей группы следователей будет определить, какое лицо или группа лиц могли иметь возможность и мотивацию обнародовать отчёты разведки. Эта утечка может стать самым вредоносным разглашением правительственной информации США с 2013 года, когда тысячи документов опубликовали на WikiLeaks.

Министерство юстиции США уже возбудило уголовное дело по факту разглашения документов.

Некоторые американские эксперты по национальной безопасности и официальные лица подозревают, что, учитывая масштаб тем, затронутых в документах, виновным в утечке может быть гражданин США. В ходе расследования может появиться больше версий.

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