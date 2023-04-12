Министр обороны США: «Мы будем расследовать источник и причину утечки документов»

Соединённые Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов до тех пор, пока не будет найден её..
Дата загрузки: 2023-04-12
Как предполагается, документы с пометками «Секретно» и «Совершенно секретно» впервые появились в социальных сетях в конце февраля и начале марта. Они раскрывают подробности о военных возможностях некоторых союзников и противников США, а также много другой засекреченной информации.
[Ллойд Остин, министр обороны США]:
«Я скажу, что мы относимся к этому очень серьёзно. Мы продолжим расследовать и перевернём каждый камень, пока не найдём причину утечки и не определим её масштабы».
Остин – первый высокопоставленный чиновник США, который прокомментировал утечку. По его словам, Пентагон знает о том, что первые документы были опубликованы 28 февраля и 1 марта. И пока не известно, выкладывали ли что-то ранее.
Главной задачей группы следователей будет определить, какое лицо или группа лиц могли иметь возможность и мотивацию обнародовать отчёты разведки. Эта утечка может стать самым вредоносным разглашением правительственной информации США с 2013 года, когда тысячи документов опубликовали на WikiLeaks.
Министерство юстиции США уже возбудило уголовное дело по факту разглашения документов.
Некоторые американские эксперты по национальной безопасности и официальные лица подозревают, что, учитывая масштаб тем, затронутых в документах, виновным в утечке может быть гражданин США. В ходе расследования может появиться больше версий.
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