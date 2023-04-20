Прекращение огня в Судане потерпело крах

24-часовое прекращение огня в Судане провалилось. Несмотря на то, что стороны противостояния договорились с шести вечера..

24-часовое прекращение огня в Судане провалилось. Несмотря на то, что стороны противостояния договорились с шести вечера среды остановить бои, Хартум окутан дымом, а свидетели говорят, что слышали стрельбу и взрывы.

Прекращения огня добивались другие страны, чтобы получить возможность эвакуировать своих граждан. При этом внутри Судана растут опасения, что в районах боёв может начаться продовольственный кризис и перебои в работе медицинских служб.

С тех пор как в стране началось вооружённое противостояние между армией и военизированными формированиями, сотни людей погибли, тысячи были ранены.

Врачи говорят, что большинство больших и специализированных больниц не работают.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Эрсаа Абу Шама, врач]:

«Больниц, которые лечат раненых, очень мало, число врачей ограничено, палаты переполнены. Кроме того, не все пострадавшие могут попасть в больницы под обстрелами, они даже не могут приехать за медицинской помощью. Мы очень нуждаемся в открытии государственных и частных больниц для оказания медицинской помощи всем раненым и всем пациентам».

Многие лучшие больницы Судана сосредоточены в центре Хартума, где идут самые ожесточённые боевые действия.

По данным Союза суданских врачей, девять больниц пострадали от обстрела, а 16 с начала боёв были эвакуированы.

Всемирная продовольственная программа ООН приостановила одну из своих крупнейших операций по оказанию помощи в стране после того, как трое её сотрудников были убиты.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Почти треть населения Судана в начале года уже нуждалась в гуманитарной помощи. Теперь наши коллеги предупреждают, что у людей заканчивается еда и топливо, заканчиваются другие жизненно важные предметы».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудит ситуацию с главами Африканского союза, Лиги арабских государств и других организаций.

Короткая ссылка на эту страницу: