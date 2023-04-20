Прекращение огня в Судане потерпело крах

24-часовое прекращение огня в Судане провалилось. Несмотря на то, что стороны противостояния договорились с шести вечера..
Дата загрузки: 2023-04-20
Прекращения огня добивались другие страны, чтобы получить возможность эвакуировать своих граждан. При этом внутри Судана растут опасения, что в районах боёв может начаться продовольственный кризис и перебои в работе медицинских служб.
С тех пор как в стране началось вооружённое противостояние между армией и военизированными формированиями, сотни людей погибли, тысячи были ранены.
Врачи говорят, что большинство больших и специализированных больниц не работают.
[Эрсаа Абу Шама, врач]:
«Больниц, которые лечат раненых, очень мало, число врачей ограничено, палаты переполнены. Кроме того, не все пострадавшие могут попасть в больницы под обстрелами, они даже не могут приехать за медицинской помощью. Мы очень нуждаемся в открытии государственных и частных больниц для оказания медицинской помощи всем раненым и всем пациентам».
Многие лучшие больницы Судана сосредоточены в центре Хартума, где идут самые ожесточённые боевые действия.
По данным Союза суданских врачей, девять больниц пострадали от обстрела, а 16 с начала боёв были эвакуированы.
Всемирная продовольственная программа ООН приостановила одну из своих крупнейших операций по оказанию помощи в стране после того, как трое её сотрудников были убиты.
[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:
«Почти треть населения Судана в начале года уже нуждалась в гуманитарной помощи. Теперь наши коллеги предупреждают, что у людей заканчивается еда и топливо, заканчиваются другие жизненно важные предметы».
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудит ситуацию с главами Африканского союза, Лиги арабских государств и других организаций.
Короткая ссылка на эту страницу: