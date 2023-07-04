В Гонконге выдали ордер на арест восьмерых активистов

Полиция Гонконга выдала ордер на арест восьмерых активистов. Их обвиняют в серьёзных преступлениях, связанных с национальной..

Полиция Гонконга выдала ордер на арест восьмерых активистов. Их обвиняют в серьёзных преступлениях, связанных с национальной безопасностью, в том числе в так называемом сотрудничестве с иностранными силами и подстрекательстве к отделению от Китая. Все восемь находятся за границей. Власти пообещали вознаграждение за любую информацию, которая приведёт к аресту.

Обвинения выдвинули активистам Натану Ло, Анне Кхуок и Финну Лау, бывшим правозащитникам Деннису Кхуоку и Тэду Хуэю, адвокату и правоведу Кевину Яму, профсоюзному деятелю Мун Сиутхату, а также онлайн-комментатору Юань Гунъи.

Анна Кхоук прокомментировала происходящее из США.

[Анна Кхуок, активистка]:

«Я ожидала, что они будут делать всё возможное, чтобы заставить нас замолчать. Так что шок продолжался недолго. В основном, я просто решила, что теперь должна больше думать о своей физической безопасности, о том, как её укрепить».

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За любую полезную информацию о них обещают выплатить миллион гонконгских долларов. Полиция заявила, что активы обвиняемых будут заморожены. Она также предупредила общественность, чтобы их не поддерживали финансово.

Обвинения выдвинуты в рамках Закона о нацбезопасности. Его Пекин принял в этом автономном регионе в 2020 году без утверждения в местном парламенте. Этому предшествовали масштабные антикитайские протесты.

Регион лишь с 1997 года находится под управлением КНР. Раньше он был британской колонией. После передачи компартия Китая обещала сохранить здесь существующую демократическую систему. Однако по факту она продолжает наращивать в Гонконге своё влияние.

Так, многие правительства и международные организации отмечают, что Закон о нацбезопасности позволяет отправить в заключение любого человека по размытым обвинениям. После его принятия в Гонконге арестовали более 260 человек, среди которых были активисты, правозащитники и студенты. 80 осудили по таким статьям, как подрывная деятельность и терроризм. При этом, максимальный срок наказания в рамках закона – пожизненное заключение.

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