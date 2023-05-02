Законодатель отечественной моды: какое наследие оставил Вячеслав Зайцев

В России вспоминают Вячеслава Зайцева. Карьера законодателя отечественной моды началась в 62-м, и не смотря на..

В России вспоминают Вячеслава Зайцева.

Карьера законодателя отечественной моды началась в 62-м, и не смотря на Период застоя в стране, он смог привнести в моду яркие цвета. Славу Зайцева называли «советским Пьером Карденом».

[житель Москвы]: «Наверное, за стиль, наверное, за вкус, за то, как он умел чувствовать. Потому что мы хорошо помним, что такое в советское время советская мода. Сюда заходили в 87-м году. Всё, что там висело, что там было, – это мы все хорошо помним». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [жительница Москвы]: «Для меня он ценен как символ советской, российской моды в том смысле, что ведь это был человек из простого города, и он вышел на такую высоту». [жительница Москвы]: «Для нас он много значит, потому что мы его земляки – из Иваново как раз. Поэтому мы Славу Зайцева любим, почитаем».

Вячеслав Зайцев родился в Иваново. Там же после школы отучился в техникуме и получил специальность художника текстильного рисунка. Потом окончил Московский текстильный институт.

По распределению попал на Экспериментально-техническую швейную фабрику в Москве. Там создал коллекцию спецодежды для женщин-работниц области и села. Руководство фабрики её отвергло. Но фотографии коллекции опубликовали в парижской газете. Через несколько лет благодаря этой статье о модельере узнали Пьер Карден и Марк Боан из модного дома «Кристиан Диор». Известные кутюрье встретились с Вячеславом, ознакомились с его новыми творениями и признали дизайнера достойным коллегой.

В то время модельер уже работал в Доме моды на Кузнецком мосту. Его коллекции стали показывать в США и Европе, но самого автора за границу не выпускали. В 69-м году Вячеславу Зайцеву предложили открыть модные ателье на Западе, но советские власти предложение отклонили.

Через десять лет дизайнер ушёл в небольшое ателье, которое вскоре превратил в Дом моды. Там создавал авторские коллекции моделей Pret-a-Porter и Haute Couture.

Вячеслав Зайцев одевал актёров, звёзд эстрады и политиков. Он также писал картины и проводил персональные выставки. Пять его художественных работ принадлежат Третьяковской галерее в Москве.

Законодатель отечественной моды скончался на 86-м году жизни 30 апреля.

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