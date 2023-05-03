Это Йоханнесбург – самый богатый город Африки. Но бывшему продавцу Тулани Селе жизнь здесь не кажется..

Йоханнесбург: жизнь в нищете на фоне элитных многоэтажек

Это Йоханнесбург – самый богатый город Африки.

Но бывшему продавцу Тулани Селе жизнь здесь не кажется гламурной.

Каждое утро он вместе с тремя сотнями других людей наполняет ведро водой из единственного крана в их ветхом жилом доме.

Благодаря этому сможет выпить чашку воды или почистить зубы.

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[Тулани Селе, житель Йоханнесбурга]:«Мы в ужасном положении, и мы обращаемся ко всем, кто может помочь. Нам нужны туалеты и нам нужна вода, поскольку вода – это жизнь».

Жители Йоханнесбурга страдают от перебоев в подаче электроэнергии. Здесь также часто прорывает трубы.

Многие горожане практически не имеют доступа к чистой питьевой воде, канализации и электричеству.

И это при том, что согласно конституции ЮАР эти блага считаются основными правами человека. То есть местные власти обязаны предоставлять их всем.

Департамент жилищного строительства Йоханнесбурга заявил, что один из его приоритетов – обеспечение водой и канализацией жителей трущоб.

При этом Тулани Селе и его соседи чувствуют себя брошенными.

В их доме нет канализации. В качестве туалетов используют вёдра. При этом дети играют в тёмных комнатах без света.

Кому принадлежит здание, неизвестно. Собственник не выплачивает за него арендную плату уже много лет.

Селе и его соседям помогает активист по защите прав на жильё.

[Сиябонга Махлангу, активист]:«В этом городе не проявляют сочувствия к бедным людям. Они стараются относиться к вам плохо, чтобы вы почувствовали, что в этом конкретном офисе вам не рады. Вот как они поступают».

Малангу работает в организации «Внутригородская федерация». Он подал в суд на городскую администрацию, чтобы людям снова стали предоставлять основные услуги.

Впрочем, он отмечает, что даже судебные решения здесь часто игнорируют.

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